“İki Kişilik Hırgür” ayakta alkışlandı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “İki Kişilik Hırgür” prömiyerini yaptı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyununun prömiyerini önceki gece gerçekleştirdi. Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra sanatseverlerin izlediği tek perdelik komedi yönü güçlü absürd türdeki oyunda burunlarının ucuna kadar gelmiş olan savaşa yabancılaşmış, konforlu kabuğuna çekilmiş bir çiftin, yitirilen anlam içinde ‘birbirlerine karşı verdikleri savaşı’ anlatıyor.

Tiyatroseverler oyun sonrasında oyuncuları alkışlarken sahneye oyunun teknik ekibi ile oyunun yönetmeni Nehir Demirel de gelerek seyirciyi birlikte selamladılar. Nehir Demirel oyunda emeği geçen herkese ve seyircilere geldikleri için teşekkür etti.

UMMANEL: “DÜNYADA,ADAMIZDA VE TOPLUMSAL BARIŞA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Son olarak Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel de sahneye gelerek oyunun yönetmeni Nehir Demirel’i ve tüm ekibi tebrik ettiği kısa bir konuşma yaptı. Aliye Ummanel konuşmasında “Öncelikle başarıyla kotarıldığına inandığım bu oyun için yönetmen Nehir Demirel’i hepinizin önünde kutluyorum ve alkışı bol bir oyun olsun diyorum. Sahnelenmesinin önemine inandığımız bir oyundu ve bunu gerçekleştiren bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sahnelenmesi neden önemliydi, onu da bir iki kelimeyle söylemek isterim: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurulduğu günden bu yana, hocalarımız öncülüğünde barışa hizmet etti ve şu zamanlarda barışa çok ihtiyacımız var; dünyada,adamızda ve toplumsal barışa aynı zamanda. Ve kabuğumuza saklanacak lüksümüz de kalmadı.” dedi.

EugeneIonesco’nun yazdığı, Nehir Demirel’in yönettiği oyunda Hatice Tezcan, Osman Ateş, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Umut Ersoy, Pınar İnandım rol alıyor. Oyunun dekor&kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımı Fırat Eseri, müzik seçimi, mix ve hareket düzeni Osman Ateş, afiş tasarımı Umut Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Işık uygulamada Salih Kanatlı, Efekt ve mix uygulamada Mehmet Eseri, dekor uygulamada Şükrü Demir görev aldı, oyunun dekor sorumlusu Mehmet Demir ve Ergün Demir, sahne amiri Hülya Ceren Anıl ve asistanı ise Pınar İnandım.

OYUN HER CUMA - CUMARTESİ LBT’DE SAHNELENECEK

İki kişilik Hırgür, her Cuma ve Cumartesi saat 20:00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Biletler www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir. İletişim ve daha fazla bilgi için 2278782 numaralı telefondan bilgi alınabilir.