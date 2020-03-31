İç Dünyanızı Altüst Edecek En İyi Psikoloji Kitapları ve Konuları

En sürükleyici ve bilgilendirici psikoloji kitaplarını sizler için derledik. İşte en iyi psikoloji kitapları ve konuları....

Temel sosyal bilimlerden biri olan psikoloji, basit bir tanımla insanların davranışlarını ve bu davranışların etkilerini inceler. Eğer siz de psikolojinin derinliklerine inmek ve benliğinizi keşfetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden sürükleyici ve bilgilendirici psikoloji kitapları ve konularını sizler için derledik. İşte her psikoloji meraklısının okuması gereken en iyi psikoloji kitapları…

Bilinçaltı – Sigmund Freud



Psikanalizin babası olarak tanınan Sigmund Freud, bu kitapta hastaları üzerinde yaptığı çalışmalara ve elde ettiği sonuçlara yer veriyor. Freud, kitabın tanıtımında hastaların tedavi aşamalarında hipnotik teknikleri denediğini söylüyor. Bu teknik sayesinde hem hastaya herhangi bir şeyi yapıp yapmama telkini veriyor, hem de kendi merakına cevap buluyor. İşte Bilinçaltı, Freud’un bu çalışmalarından oluşuyor. Ek olarak psikanaliz kuramını tüm dünyaya tanıtan Freud, bu kuramının inceliklerine de yer veriyor.

Algı Kapıları – Aldous Huxley



Oldukça ses getiren bu psikoloji kitabı, hayatın her alanında algı kapılarını kaldırmayı amaçlıyor. Yani yazara göre insanın algılamasına engel olacak tüm setler kaldırılmalı ve her şey tertemiz görünmeli. Kitabın konusu ise oldukça ilginç: Farklı tür bir kaktüsten alınan madde insanlara enjekte ediliyor. 8-10 saat sonrasında deneklerin algısında belirgin değişiklikler gözlemleniyor. Yazar, yaptığı deneyleri ve sonuçlarını paylaştığı kitabında algının meditasyonla olan ilişkisinden de bahsediyor.

Bir Sosyopatın İtirafları – M. E. Thomas



Sosyopatlar; otobüste, trende, vapurda hemen yanınızda oturuyorlar, sizinle aynı kaldırımda yürüyorlar, aynı marketten alışveriş yapıyorlar. Hatta onlar; sizin komşularınız, iş arkadaşlarınız ve belki de en yakınlarınız. Risk almanın anlamsız olduğu noktada en büyük riski almaktan kaçınmayan, asla pişmanlık duymayan, çekinmeden yalan söyleyebilen ve başkalarının hak ve özgürlüklerini kolayca görmezden gelebilen kişilerden bahsediyoruz! Bir Sosyopatın İtirafları, sizi bir sosyopatın zihninde yolculuğa çıkararak onun hayata dair tüm düşünce akışını yakından izlemenizi sağlayacak, size “normal” kavramının ne olduğunu tekrar sorgulatacak.

Çağımızın Nevrotik Kişiliği – Karen Horney



Yazıldığı günden bu yana ilgiyle okunan ancak bir o kadar da eleştirilen Çağımızın Nevrotik Kişiliği, psikolojik rahatsızlıkları konu ediniyor. Nevrotik kişilerden ve bu kişilerde görülen davranış bozukluğundan bahsediyor. Kitap; tüm olayları sistematik bir şekilde okuyucuya sunuyor, bu sayede anlatılanlara hakim olmak da kolaylaşıyor. İlgi çekici ve bir o kadar da düşündürücü bu kitaba mutlaka bir şans vermelisiniz!

Deliliğin Tarihi – Michel Foucault



Michel Foucault; bu kitabında deliliğin gündelik yaşamın bir parçası sayıldığı Orta Çağ’dan, tehlikeli sayılmaya başladıkları 18. yüzyıla kadar, Batı’da deliliğin arkeolojisini inceliyor. Deliliğin fantastik dünyasında dolaşan Foucault; aslında “deli”nin deli olduğuna karar veren, onu öyle konumlandıran genel toplumsal yapıdan bahsediyor. Her çağın kendi ütopyası içinde kendini arındırdığı, saflaştırdığı, idealleştirdiği tarihsel yolculukta, delinin rolünü kavramamızı sağlıyor. Bu sayede kitap, aynı zamanda aklın tarihini de ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Nietzsche Ağladığında – Irvin D. Yalom



Psikoloji ve edebiyatın harika birleşimi Nietzsche Ağladığında ile devam edelim! Nietzsche’nin hayatını konu edinen kitapta, Nietzsche’nin henüz iki kitabı yayınlanmıştır. Kendisi henüz kimsenin tanımadığı bir filozoftur ve sahip olduğu tek şey valizidir. Breuer ise kapısını ümitsizlerin çaldığı, psikanalizin kurucalarından sayılan bir doktordur. Aşk, ihtiras, edebiyat ve psikanaliz… Anlayacağınız bu kitapta aradığınız her şey var!

Uygarlığın Huzursuzluğu – Sigmund Freud



Psikanalizin babası Sigmund Freud; psikanalizin toplumsal olayları, uygarlığın gelişimini ve sonuçlarını açıklamakta elverişli bir kuram olduğunu bu kitabında da kanıtlıyor. Freud’un psikanaliz bulgularının sosyal hayat için ne anlama geldiğine ışık tutan Uygarlığın Huzursuzluğu, yazıldığı günden bu yana birçok tartışmaya konu olmuştur. Freud’a göre hayvani dürtülerle güdülenen insanın, aynı zamanda uygar bir varlık olmaya çalışması trajik bir durumdur. Bununla beraber Freud insanın uygarlıktan vazgeçemeyeceğini de kabul eder. Sonuç ise uygarlığın kaçınılmaz huzursuzluğudur! .

Akıl Hastalarının İç Dünyası – Bert Kaplan



Akıl Hastalarının İç Dünyası, akıl hastalarının hayatlarını ve psikolojik durumlarını konu ediniyor. Bert Kaplan; sağlıklı bir bireyin akıl hastasına dönüştüğü süreci, hastanelerde yatan akıl hastalarının yaşadıklarını, hissettiklerini ve düşündüklerini ayrıntılarıyla ele alıyor. Okuyucuyu sıkmayan, sürükleyici ve kısa öykülerin yer aldığı kitapta; Dostoyevski ve Tolstoy gibi ünlü isimlerin yaşadığı olaylara da yer veriliyor.

Duyguların Psikolojisi – Nevzat Tarhan

Nevzat Tarhan, Duyguların Psikolojisi kitabında insanda var olan tüm duygulara yer veriyor. Nefret, özlem, sevgi, kıskançlık, korku, intikam, güven, dürüstlük, bencillik, üzüntü ve daha nicesi… İnsanı insan yapan temel duygulardan bahseden yazar, bu duyguların kaynağına iniyor ve nedenlerini araştırıyor. Bir yandan da olumsuz duyguların nasıl yok edileceğine ve olumlu duyguların nasıl kullanacağına da ışık tutuyor. Yani yazar, bizlere duygularımızı etkin bir şekilde kontrol etmeyi öğretiyor.

Bir Cinayetin Psikanalizi – Jed Rubenfeld



Kitap, 1900’lü yıllarda soylular arasında yaşanan bir cinayeti konu ediniyor. Bir gün New York’ta oldukça görkemli bir apartmanın dairesinde avizeye asılmış halde bir kadın cesedi bulunuyor. Güzelliğiyle dikkat çeken kadının cinsel işkenceye ve ağır şiddete maruz kaldığı anlaşılıyor. Ertesi gün ise başka bir kadın, katilin elinden son anda kurtuluyor. Fakat işin ilginç yanı, kadın bu olayla ilgili hiçbir şey hatırlayamıyor. Hikaye tam da burada başlıyor! Doktor, katilden kurtulmayı başaran kadını tedavi etmeye başlıyor. Tabii kendini bir önceki cinayeti araştırmaktan da alıkoyamıyor. Gerçek olaylara dayanan kitap, kurgusal detaylarla birleştiğinde ortaya harika bir psikoloji kitabı çıkıyor.

Sevginin ve Şiddetin Kaynağı – Erich Fromm



Erich Fromm, psikoloji kitapları listemizde kendine yer bulan bu kitabında insanın yaratırken ve yok ederken hissettiği duyguları anlamaya çalışıyor ve şiddetin altında yatan nedenleri sorguluyor. Şiddetin türlerine de yer verilen kitapta; psikolojinin sevgi ve şiddet üzerindeki etkileri ele alınıyor. Yazara göre hastalıklı şiddet, skalanın en alt basamağında; ermiş ve hümanist kişiler ise skalanın en üst basamağında yer alıyor. Konusuyla merak uyandıran bu kitaba mutlaka bir şans vermelisiniz!

Kendini Arayan İnsan – Rollo May

Çağımızın en büyük sorunu olan endişe ve güvensizliğe karşı bir çözüm bulmayı amaçlayan kitap, insanların kendi güçlerinin farkına varmalarını istiyor. Çoğu insanın kendini aramadığından ve kendi içindeki gücü göremediğinde yakınan yazar, bu kitapla yepyeni kapılar açıyor. Kitabın konusu sıradan gibi görünse de aslında ezber bozan bir içeriğe sahip.

Keşfedilmemiş Benlik – Carl Gustav Jung



Keşfedilmemiş Benlik; okuyucuların kendini tanımasını, benliğinde yatan duyguları keşfetmesini sağlıyor. Ek olarak yazar, bireylerin toplumdaki yerlerine ve gittikçe azalan değerine de değiniyor. Bunları anlatırken felsefi ve dini öğelerden yardım alan yazar, seçtiği kelimeler ve tekniklerle dikkat çekiyor. Toplumu bireylerin oluşturduğunu söyleyen Carl Gustav Jung, ancak kaliteli bireylerin gerçek bir toplum oluşturacağının da altını çiziyor.

Psikoloji ve Ruhsal Hastalık – Michel Foucault



Michel Foucault tıpkı Aydınlanmacılar gibi bireyin özgürleşmesini, olgunlaşmasını ve aklını doğru kullanabilmesini kendine ilke edinmiştir. Foucault, bu yönüyle Kant’ın önerdiği Aydınlanma projesinin amacını benimser, fakat diğer yandan modernizmin sınırlayıcı yanına da dikkat çeker ve ona alternatif yöntemler önerir. Psikoloji ve Ruhsal Hastalık’ta Foucault; insani varoluş kategorilerinde bilimi, ruhsal hastalığı ve psikolojik çözümlemeyi bireyin ve toplumun geçmişinin bir momenti olarak geliştiriyor. Psikoloji kitapları listemizdeki diğer kitaplara göre daha ağır bir anlatıma sahip olan bu kitap, psikolojiye ilgilisi olanların mutlaka okuması gereken kitaplardan biri!

Sofie’nin Dünyası – Jostein Gaarder



Psikoloji kitapları arasında belki de en bilineni Sofie’nin Dünyası. Benzer insanların ve yüzeysel bilgilerin geçerli olduğu çağımızda adeta bir başkaldırı niteliği taşıyan Sofie’nin Dünyası; felsefi yönüyle de dikkat çekiyor. 15. Yaş gününü kutlamaya hazırlanan Sofie, posta kutusunda “Kimsin” yazılı bir not bulur. Bu sorudan yola çıkarak bütün bir felsefe tarihinde sorulmuş soruları ve cevapları, sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Jostein Gaarder; ortaya nefis bir roman çıkartıyor!

Kitleler Psikolojisi – Gustave Le Bon



Kitleyi tanımak için her şeyden önce onun psişik yapısını bilmek gerekir. Peki bu, bireyin psikolojik yapısıyla ne derecede benzerlik gösterir? Sosyal psikolojinin temel ilkelerini ele alan Gustave Le Bon, ortaya harika bir çalışma çıkartıyor. Bu kitapla bir kitlenin psikolojik yapısını çözmek ve mevcut fonksiyonlarıyla betimlemek, asıl amaç halini alıyor. Bahsi geçen bu kitle neleri başarabilir, neler karşısında acizdir? Kitlelerin sevk ve idaresi nasıl olmalıdır? Kitle psikolojisine dair tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz bu kitaba bayılacaksınız.