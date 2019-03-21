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“Hüzün Ana ve Çocukları” perde açıyor

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yeni oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıkıyor

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“Hüzün Ana ve Çocukları” perde açıyor
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Hüzün Ana ve Çocukları”, 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de prömiyer yapıyor.
“Hüzün Ana ve Çocukları” oyununu, Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy oyunlaştırıp sahneledi.
22 Mart Cuma akşamından itibaren her Cuma ve Cumartesi saat 20.00’de sahnelenecek “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Melihat Melis Beşe, Erol Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol aldı.
Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, Özgün müziğini İnal Bilsel, ışık tasarımını Fırat Eseri, yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy, Ana Tanrıça Heykeli’ni Erol Refikoğlu ve Sevcan Çerkez, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, dekor uygulamasını Özhan Dinler, kostüm uygulamasını Mehmet Doksöz, sahne amirliğini Mehmet Demir, afiş, broşür, fotoğraflarını Umut Ersoy yaptı.
“Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 22 78 782 numaralı telefon aranabilecek.

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