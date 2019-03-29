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“Hüzün Ana ve Çocukları” ayakta alkışlandı

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununu ücretsiz sahneledi

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“Hüzün Ana ve Çocukları” ayakta alkışlandı
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununu ücretsiz olarak sahneledi.

LBT’nin Dünya Tiyatro Günü bildirisini, oyuncu Hatice Tezcan okudu.

Önceki sabah ise, Bandabuliya Sahnesi’nde “Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu ücretsiz sahnelendi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alan, Kıbrıs Türk şair Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp sahnelediği “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununda, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Döndü Özata, Özgür Oktay ve Melihat Melis Beşe rol alıyor.

LBT’nin yeni oyunu “Hüzün Ana ve Çocukları” her Cuma ve Cumartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

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