Hikmet Afif Mapolar'ın 31. ölüm yıldönümü

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Yakın Doğu Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) başkanı Şevket Öznur ölümünün 31. yıldönümünde ülkemizin değerli yazar ve gazetecilerinden Hikmet Afif Mapolar'ı bir kez daha sevgi saygı ve rahmetle andıklarını bildirdi.

Mapolar'ın vefatının 31. yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Yakın Doğu Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) başkanı Şevket Öznur yayınlanan basın bildirisi şöyle:

5 Mart 1989 yılında kaybettiğimiz, yazınımızın ve gazeteciliğimizin duayeni Hikmet Afif Mapolar’ı 31 yılında özlemle anıyoruz. Mapolar,Türkçe’yi iyi kullanan, insanımızı anlatmakta başarılı olmuş, zaman ve mekânı gerçekçi bir dille okurlarına yansıtmış bir yazarımızdır. Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ilk batılı romancısı olarak bilinen Hikmet Afif Mapolar, kaleme aldığı 20 (yirmi) adet romanıyla Kıbrıs Türk romanının gelişimine önemli katkı sağlayan realist ve natüralist bir yazardır. Eserlerinde kahramanlarının özelinde Kıbrıs’ta yaşayan insanların tüm yönleriyle verebilen Mapolar, romanın genelinde kahramanlarının bütün sıkıntıları ve problemlerini bütün iç yüzüyle bizlere aktarmış olup kendisine konu edinmiştir.

Mapolar basın hayatına, 1938 yılında Avukat Cengizzade Mehmet Rifat Bey’in çıkardığı Masum Millet gazetesinde başlar. O yıllarda Haber gazetesine de yerel haberler yazan Mapolar, daha sonra Vakit gazetesine geçer. Mapolar sırasıyla; Söz, Hürsöz, HalkınSesi, Bozkurt, İstiklâl, Memleket, Kurun, Devrim ve Öncü, Kıbrıs Postası gibi gazetelerde de yazarlık yapar1. 1 Mayıs 1952’de Çardak dergisini yayım hayatına sokar. Bu dergi 17 sayı çıkar. 1963’te de Devrim gazetesini çıkarır. Olay dergisine de yazılar yazan Mapolar’ın, Hürsöz, İstiklâl ve Kıbrıs Postası’nda birçok romanı tefrika edilir.2 Şiirlerinde Akdenizli Ozan, Hulki Seza imzası dışında, Necip Orhan Akıncı takma adını da kullanır. Roman ve hikâyelerinde Muzaffer Gökmen ile Jülide Akın takma isimlerini tercih eder.3

Hikmet Afif Mapolar, Kıbrıs’ta harf devriminden, 1928’lerden sonra, Osmanlı alfabesiyle değil de yeni yazı ile roman yazan ve yayımlayan ilk isim olarak bilinmektedir. Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda, yeni Türkçe harflerle basılan ilk roman, yazarın Kahraman Kaplan (1936) adlı eseridir.

Hikmet Afif Mapolar, romancılığının yanı sıra Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda yazdığı hikâyeleriyle de tanınmaktadır.

HİKMET AFİF MAPOLAR’IN HAYATI

(Girne, 19197 Lefkoşa, 1989)

19 Mayıs 1919’da Girne’de doğdu. Düzenli bir eğitim görmedi. Girne’de Necmi Terakki Rüştiyesi, Mr. Dullsel özel okulu, Lefkoşa’da bir yıl idadi ve 2 yıl Shakespear Özel Okulu’nda okudu.

“On dört veya onbeş yaşlarındaydım. Mr. G. Pusey adında bir İngiliz “Embros” adlı Türkçe, İngilizce ve Rumca olmak üzere üç dilde yayın yapan bir dergi çıkarıyordu. Ressam arkadaşım Sabri eliyle bu dergiye bir hikâye gönderdim. Hikâye derginin ön sayfasında yayınlandı. Sonra devam ettik. Ben yazıyor, Sabri de çiziyordu. Bir G. Pusey’den bir mektup aldık. Bizi Lefkoşa’ya çağırıyordu. Sabri ile birlikte onu ziyarete gittik. Bizi odasına aldı. Hayret içinde bana bakarak mırıldandı:

“Çok çocuk değil misiniz? Demek bize hikâyeleri yazan sizsiniz!” (Şölen dergisi, Nisan 1962)

Mapolar Emine Akil tarafından kendisine yöneltilen “Basın Hayatınıza hangi tarihte ve hangi yayın organında başladınız?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

-Hangi yayın organlarında çalıştınız?

Mapolar: Galiba elli yıldan bu yana çalışmadığım yayın organı yok gibi. Yukarıda da belirttiğim gibi işe “Masum Millet” ve “Haber” gazeteleriyle başladım ve ondan sonra da “Vakit” gazetesine geçtim. Sırasıyla da “Söz”, “Hürsöz”, “Halkın Sesi”, “Bozkurt”, “İstiklal”, “Memleket”, “Kurum”, “Devrim” ve “Öncü” gibi gazetelerde yazdım. Daha sonraları haftalık “Olay” dergisinde yazdım. En sonda, bir yıla yakındır “Kıbrıs Postası” gazetesinde günlük fıkralar yazmaktayım.

Bu arada İstanbul’da yayınlanan ve Halil Lütfi Dördüncü’nün sahibi bulunduğu ve Serter’lerin çıkardığı “Tan” gazetesinin Kıbrıs muhabirliğini yaptım. Gene, İstanbul’da yayın yaşamını sürdürmekte olan Sedat Simavi’nin gazetesi sayılan “Hürriyeti” de bir yıla yakın muhabirlik yaptım.

Basın hayatına masum millet (1931) gazetesinde muhabir olarak başlar. Bir devre ajans Türk’ün Kıbrıs temsilciliğini de yapar. Makarios’un İngiliz Yönetimi tarafından şeysel adalarına sürgün edilmesi haberini, haber henüz kesinleşmeden ilk kez ajans Türk kanalıyla dünyaya duyuran Mapolar’dı. 1930’lu yıllarda G. BuluntPusey adlı bir İngiliz, İngiliz-Rumca-Türkçe yazılara açık Embros isimli bir dergi yayınlıyordu. Türk yazarlarının, eserlerini yayımlayabildikleri tek dergi olan Embros, Hikmet Afif Mapolar’ın edebiyat yaşamının başlangıç noktasıdır.

Kıbrıs Türk Edebiyatında en çok roman yazan kişidir. Ne yazık ki bu romanlarının çoğu tefrika edildiği gazete köşelerinde kalmıştır. Kitap formunda basılan romanların sadece dört (4) türüdür.

Üretken bir yazardır. Şiir dâhil edebiyatın hemen hemen tüm türlerinde eser verdi. 1989 yıllarında hayata veda etti. Aşağıda belirtilen eserleri dışında değişik yayın organlarından roman uzun hikâye ve öykü türlerinde de eserleri vardır.

MAPOLAR'IN ASLAR KİTABINDAN BİR ALINTI

Mapolar, Aslar kitabından şöyle diyordu: "Hamurumuz mu bozuk? Yoksa memleketin çamuru mu bozuk?lyiyi dışlarız ama kötüyü bağrımıza basarız. Kendi kendimize değer verdiğimiz de yoktur. Kimseyi beğenmeyiz, bazen de kendi kendimize bile karşı çıkarız." s.154. "Dün, bir kültürsüzlük, bilgisizlik ve daha da açığı bir cahillik egemendi toplum İnsanının üstünde. Peki, bugün ne oluyordu bu insanlara? Bir pahalı satılmak hırsınız kavgası içinde olan Türk insanı, kendi çıkarı İçin herşeyi feda edebiliyordu. Nedeni İse ortadaydı, idealsiz yetiştirilmişti bu toplum ve kendi çıkarından başka birşey düşünmüyor, bir şeyi göremiyordu. Ne kadar acıdır ki bu körlük, hala daha gelmeyen aydınlığın karanlığı gibi sürüp gitmektedir".s. 40-41.