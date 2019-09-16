Hem büyüklere hem küçüklere Masal Masal İçinde

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün (14 Eylül Cumartesi ) Semaver Kumpanya tarafından “Masal Masal İçinde” oyunu sahnelendi.

Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı ve Sibel Altan’ın uyarlayıp yönettiği “Masal Masal İçinde” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Her kavramın bize hazır sunulduğu ezberletildiği günümüz dünyasında her gün biraz daha az hayal kuruyoruz. “Masal Masal İçinde” ise bir masallar toplamı; ders vermeyen, düş gücü gerektiren ve oyun sonrasında da konuşulması gerken bulutun, güneşin, rüzgarın, dağın başrolde olukları bu masal dünyası küçüklere olduğu kadar büyük çocuklara da seslenerek başarı bir yol değil yolculuktur! dedi.

Oyun sonunda LBT oyuncusu İzel Seylani Semaver Kumpanya adına oyuncu Onur Yalçınkaya’ya’ festival plaketi takdim edilerek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

17 Eylül’de Tiyatro Üçartıbir’in oyun “Sokrates’in Son Gecesi” var

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 17 Eylül Salı saat 20:30’da YDÜ AKKM’de Tiyatro Üçartıbir’in “Sokrates’in Son Gecesi” oyunu sahnelenecek. Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.