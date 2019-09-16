 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
6 0
9 0
 
Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
21 0
Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
17 0
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
8 0
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
13 0
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
7 0
banner82

Hem büyüklere hem küçüklere Masal Masal İçinde

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün (14 Eylül Cumartesi ) Semaver Kumpanya tarafından “Masal Masal İçinde” oyunu sahnelendi.

Hem büyüklere hem küçüklere Masal Masal İçinde
banner267

Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı ve Sibel Altan’ın uyarlayıp yönettiği “Masal Masal İçinde” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Her kavramın bize hazır sunulduğu ezberletildiği günümüz dünyasında her gün biraz daha az hayal kuruyoruz.  “Masal Masal İçinde” ise bir masallar toplamı; ders vermeyen, düş gücü gerektiren ve oyun sonrasında da konuşulması gerken bulutun, güneşin, rüzgarın, dağın başrolde olukları bu masal dünyası küçüklere olduğu kadar büyük çocuklara da seslenerek başarı bir yol değil yolculuktur! dedi.

Oyun sonunda LBT oyuncusu İzel Seylani  Semaver Kumpanya adına  oyuncu Onur Yalçınkaya’ya’ festival plaketi takdim edilerek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

17 Eylül’de Tiyatro Üçartıbir’in  oyun “Sokrates’in Son Gecesi” var

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 17 Eylül Salı saat 20:30’da YDÜ AKKM’de Tiyatro Üçartıbir’in  “Sokrates’in Son Gecesi” oyunu sahnelenecek. Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.