Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho

Paulo Coelho, okuyucularında derin izler bırakan, yaşamının her noktasına etki eden önemli eserleri kaleme alıyor. Genellikle kitapları tek solukta bitiyor ve okuyucunun damağında güzel bir tat bırakıyor. Kitaplarındaki kadın karakterler ise hayatın içerisinde olan belki de kendimizden bir parça bulduğumuz, yaşayan ya da yaşaması muhtemel olan karakterler oluyor...

Paulo Coelho'nun Kitaplarından Alıntılarıyla Okuyan Herkesi Etkileyen 10 Kadın Karakter

1. Veronika - Veronika Ölmek İstiyor

Dışarıdan bakıldığında her istediğine sahip, renkli bir yaşam süren, istediği erkeğe ulaşabilen bir kadındı Veronika. Ancak mutsuzdu. Ve yaşamında bir anlam eksikliği yaşıyordu.

Başarısız bir intihar girişiminden sonra kendini bir akıl hastanesinde bulur ve çok kısa bir ömrü kaldığını öğrenir. Zaten ölmek isteyen Veronika bu süreçte, başka dünyaların insanları tanır ve hayatı keşfetmeye başlar.

"İnsanlar ancak koşullar buna elverdiğinde delirme lüksüne sahiptirler."

2. Maria - On Bir Dakika

Dünyanın yalnızca on bir dakika süren bir şeyin yani seksin çevresinde dönmesini sorgulayan Cenevre'de yaşayan genç bir fahişe Maria...

Gerçek hazzı ve yaşamın anlamını ararken kendini tanımaya başlayan genç bir kadın aslında. Bir insanın ruhunda gezinmenin on bir dakikadan çok daha fazlası olduğunu keşfetmiş bir kadın...

"Maria bir kez daha fark etti ki, aşkı yaratan, ötekinin varlığından çok yokluğuydu..."

3. Linda - Aldatmak

Ayrıcalıklı bir yaşamın bilincinde olan ama yine de her sabah yeni bir güne gözlerini açtığında hemen kapayası gelen hayattan tat alamayan bir kadın Linda. Arkadaşları ilaç kullanmasını öneriyor, depresyonunu yenebilmesi için. Ama Linda hissizleşmek değil, yaşadığını hissetmek istiyor.

Belki de hepimiz içimizde modern şehrin kadını Linda'dan biraz barındırıyor...

"Başkasının başına gelen felaketler daima kendi ıstırabımızı yatıştırmaya yarar."

4. Hilal - Elif

Bir tao ustası, Rus yayıncısı ve en ilginci yetenekli bir keman virtüözü olan sıra dışı, 21 yaşında genç bir Türk kadını; Hilal...

12 yaşından beri Rusya'da. Coelho ile yolculuğa çıkmak için Yekaterinburg'dan kaldığı otele gelen, onu ikna etmeye çalışan ve hayatlarının o noktada birleşeceğinin bilincinde olan bir kadın. Coelho'yu kendine çekecek kadar cezbedici ve ona aradığı bilgelik yolunda eşlik edecek kadar zeki...

"Kimin her şeye gücü yeter, bilir misiniz? Çocukların. Çocuk güvensizliği, korkuyu bilmez, kendi gücüne inanır ve tuttuğunu koparır."

5. Chantal - Şeytan ve Genç Kadın

Gözlerden uzak, kuytu bir dağ köyü ve bu köyün dış dünyadan soyutlanmış, kendi halinde, çoğunluğu yaşlı, zamanın dışında bir yaşam süren insanların arasında kalmış; köydeki tek genç ve güzel kadın Chantal...

Küçük otelin barında çalışır. Gelip geçen avcılarla ya da turistlerle gönül eğlendiren genç kadının tek dileği bu sıkıcı yerden kurtulmaktır. Ve beklenmedik bir anda gerçek kimliğini gizleyen bir yabancının köye gelmesiyle hayatı bambaşka bir anlam kazanır...

"En iyi tarafımıza ulaşmak için en kötü tarafımıza da ihtiyaç duyarız."

6. Athena - Portobello Cadısı

Athena, geleneklerinin ağırlığı altında ezilen annesi tarafından Romanya'da terk edilmiştir. Daha sonra Lübnanlı zengin bir aile tarafından evlat edinilir. Lübnan'da çıkan savaş sonrası da Londra'ya göç ederler. Üniversiteye burada başlar. Lukas ile tanışır ve ailelerinin baskısına rağmen evlenirler. Bu evlilik modern zamanın değişimlerine dayanamayarak uzun süre sonra sona erer. Athena'nın bu evlilikten de bir çocuğu olur ve bir anne olmanın ne demek olduğunu hisseder. Kendi annesini merak eder, onu nasıl terk ettiğini anlamaya çalışır. Ve öz annesini aramak için Romanya'ya doğru yola çıkar...

"Yalnızlık, ne kadar bastırmaya çalışırsak o kadar güçleniyor, ama yok sayarsak gücünü yitiriyor, bunu fark ettim."

7. Brida - Brida

Brida, güzel bir İrlandalı kızın ve onun bilgiye erişme çabasının öyküsüdür. Brida, ona korkularının üstesinden gelmeyi öğreten bilge bir erkekle ve dünyanın gizli müziğine ayak uydurarak dans etmeyi öğreten bir kadınla karşılaşır. O iki kişi Brida'da Tanrı vergisi bir yetenek olduğunu görür; ama yeteneğini kendisinin bulabilmesi için genç kızı kendi içine doğru bir keşif yolculuğuna yönlendirirler.

Brida kendi yazgısını ararken, kişisel ilişkileri ile kendini dönüştürme isteği arasında bir denge kurmaya çalışan herkesin içindeki o keşfetme arayışında olan kadındır...

"İnsan olmak demek kuşku duymak, ama yine de yoluna devam etmek demektir."

8. Esther - Zahir

Esther bir savaş muhabiridir. Aynı zamanda zengin bir yazarın eşidir. Bir gün ansızın ortadan kaybolur. Kaçırıldığı, öldürüldüğü ya da kocasını terk ettiği belli değildir. Bunun üzerine yazar, çok sevdiği karısı Esther'i bulmak için en son birlikte görüldüğü Kazak genci Mikhail ile birlikte yola çıkar. Bu büyülü yolculuk bir nevi iç yolculuğa dönüşür. Ve yazar, içindeki aşık olduğu kadın Esther'i daha iyi tanırken okuyucuya da anlatacaktır...

"Yazmak , yeryüzünde en yalnız başına yapılan işlerden biridir."

9. Fatima - Simyacı

Çölün ortasında siyah giysisi, yüzündeki peçesi ve omzundaki su testisi ile güneşten daha çok parıldayan güzel bir kadındı Fatima. Hikayenin ana kahramanı Santiago onu gördüğü an aşık olmuştu ve evrenin ruhunu, hayatın anlamını keşfetmişti. Ancak kişisel hazinesini, hayatının fırsatını bulması için gitmesi gerekiyordu Santiago'nun. Fatima ilk kez aşık olmuştu. Ancak beklemeyi bilen bir çöl kadınıydı. Ama her şeyden önce kadındı. Santiago giderken gözünden bir damla yaş süzüldü yine de dönene kadar Santiago'yu bekleyecekti...

"İnsan sevdiği için sever, aşkın hiçbir gerekçesi yoktur."

10. Mata Hari - Casus

Yanlış devirde doğmuş bir kadın Mata Hari. Gelecekte hatırlanıp hatırlanmayacağının kaygısını güden bir kadın... Ama hatırlanırsa ne olursa olsun mağdur bir kadın olarak değil, cesur adımlar atmış ve ödemesi gereken bedeli korkmadan ödemiş biri olarak hatırlanmak isteyen biri.

"Mata Hari'nin tek suçu özgür bir kadın olmaktı: Sınırlar ve sınırlamalarla dolu bir dünyada kaderine boyun eğmeyen bir kadın..."