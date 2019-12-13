“Hazinenin bu kadar hızlı artmasına şaşırıyorum”

Bakan Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilere övgü yağdırdı

Azerbaycan Sanatçısı Ramina Saadatkhan ve Kazakistan Sanatçısı Fatima Moldabayeva’ya ait iki kişisel resim sergisi ile Türkiye baskı resim sanatçıları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı

Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan’ın 17 ve Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva’nın 22 eserinden oluşan iki kişisel resim sergisi ile Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Murat Kara, Ozan Güvendi, Armağan Konak, Şuayyip Yücel, Hüda Sayın Yücel, Aytaç Özmutlu ve Hakan Arslan tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve toplamda 84 eserden oluşan karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Sergi açılışında konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ;

Temelleri 9 Ağustos 2018 de atılan ve pekçok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseldiğini anlattı.

Şanlıdağ şöyle dedi:

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, çağdaş estetik değerler ve anlayışlar düşünüldüğünde, ülkemizin, uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yükümlenen bir müze olacak. Müze koleksiyonu, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşacaktır.

Bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldı. Bu büyük proje kapsamında birçok çalıştay yapıldı ve son 1 yılda 199 sergi açıldı.”

Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan da Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e; sanatçılara eserlerini sergileme ve profesyonel yeteneklerini geliştirme fırsatı sunulduğu için minnettarlığını dile getirdi.

Sanatçı, “Kültür, hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve hayatımızın daha pitoresk ve zengin hale gelmesi için sanatın yaşamımıza girmesine kesinlikle izin vermeliyiz. Ve bu da sayın Dr. Suat Günsel’in vizyon ve çabalarıyla gerçekleşiyor.” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva da Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'in daveti ve bu benzersiz ve muhteşem projenin bir parçası olma fırsatı sunulduğu için teşekkürlerini sundu.

Sanatçı “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışmak, üretmek benim için büyük bir hazdır. Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer almalarından dolayı mutlu ve gururlu olduğumu belirtmek isterim. Burada bulunmaktan dolayı, ayrıca desteğiniz ve ilham dolu atmosferi sağladığınız için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye baskı resim sanatçıları adına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kara yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın toplumlar arası ya da toplumun kendi bireyleri arasındaki bağın güçlenmesi konusunda üstlendiği köprü vazifesi vesilesiyle, sergiyi çalışmaları ile süsleyen her bir sanatçının da buraya gelmesine de vesile olduğunun altını çizerek konuşmasına başladı. Murat Kara, “Başta Kurucu Rektör Suat Günsel ve bütün Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının böyle bir etkinliği organize ederek bize gösterilen maddi-manevi destek ile bizim için hazırlanan huzurlu ve konforlu çalışma ortamı, samimi ve güler yüzlü ilgi her bir sanatçı için unutulmayacak bir anı olmuştur” dedi.

Kara sözlerini şöyle sürdürdü; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin Uluslararası Baskı Resim Sanatçı Rezidansı adı altında gerçekleştirdiği sanat etkinliği dahilinde hazırladığımız bu sergi, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin sanat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanı arkadaşlarımızın özgün düşüncelerini farklı temalar dahilinde ve yine farklı baskı teknikleri ile somutlaştırdığı eserlerden meydana gelmektedir. Yaklaşık 10 günlük atölye çalışmaları sonucunda ortaya çıkan her bir eserin böyle güzel bir salonda sergilenmesi de bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerimin yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’ne de bir parantez açmak isterim. Gerek kampüs ortamı gerek diğer fiziki imkanları ile öğrenci dostu olmayı başarabilmiş, huzur ve sükûnet içerisinde eğitim-öğretimin yürütüldüğünü gözlemlediğim üniversitenin bilim ve teknoloji hamleleri yanı sıra, sanatın ve sanatçının önemini de göz ardı etmeden, sanat için gerekli tüm imkanları sağladığını görmekteyiz. Üniversite yönetiminin bu anlayış ile ada ülkemize ve tüm insanlığa sunmuş olduğu bilim ve sanat ortamından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunar, daha nice güzel etkinliklerde sanatın ve sanatçının yanında olacaklarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise; “Her sergi açılışına geldiğimde binanın bu kadar çabuk büyümesi ve hazinenin bu kadar hızlı artmasına şaşırıyorum. Yaklaşık 340 gün sonra önemli bir güne hep birlikte şahit olacağız ve bu her anlamda çok önemlidir. Her eser ayrı bir dünya, sanatçının dünyasıdır, sanatçının duyguları, görüşleri, fırçasının ucunda hayat buluyor ve bunlar bizi hayat içinde yönlendiriyor.” dedi.

Taçoy şöyle konuştu:

“Hem ülkemizin hem kendi geleceğimizin şekillenmesinde faydalı olacak gençlerin yetişmesinde sanatın rolü büyüktür. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapmış olduğu ve 20.000 m² lik bir alanı kaplayan bir müzenin oluşması ve bu müzenin içerisinde on binlerce eserin çeşitli zamanlarda sergilenebileceği ortamın yaratılmasının, geleceği ve gençlerimizi de nasıl ve ne şekilde etkileyeceğini de bilmek gerekir. Tabi sadece kendi gençlerimize değil dünyadaki insanların da çekim noktası haline gelebileceği bir müzenin oluşmasına hepimiz bir adım daha atmış durumundayız.

Bu yolun yolcusuyuz, bu yolun kurucususunuz ve bu kuruluşun içerisinde sizlerin ortaya koyduğu bu güzelliklerin daha ileriye gidebilmesi için de elbirliği ile uğraş vermek gerekir. Biz siyasilere düşen görev ise sizlerin yaptığından gerçek anlamıyla feyz almak ve bunları ileriye taşımak için de etkilendiğimiz noktaları anlatabilmektir ve bunu da herkese yayabilmektir, hepsinden önemlisi, sizlere destek olabilmektir. İşte bu güzellik içerisinde yapmış olduğunuz o eserleri izlemek için ben heyecanlanıyorum ve onları izlerken de ne kadar zevk alacağımı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum hepinize teşekkür ediyorum iyi ki varsınız.”

Konuşmaların ardından Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan ile Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü ile karma sergileri açılacak Türkiyeli baskı resim sanatçıları Murat Kara, Ozan Güvendi ile Armağan Konak’a teşekkür belgeleri takdim edildi. Sergi 20 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda gezilebilecek.