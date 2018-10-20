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Hazar'dan gururlandıran başarı

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Hazar'dan gururlandıran başarı
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Ülkemi,zin değerli sanatçılarından oyuncu Hazar Ergüçlü, 18. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nden, en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

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