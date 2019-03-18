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Hayalet Kumpanya’ya Bursa’da büyük ilgi

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Bursa’da festivale katılan “Hayalet Kumpanya” oyunu kapalı gişe oynadı

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Hayalet Kumpanya’ya Bursa’da büyük ilgi
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun "Hayalet Kumpanya" oyunu Bursa 7. Nilüfer Tiyatro Festivali'ne katıldı.
Nilüfer Belediyesi'nin davetiyle ve Kültür Dairesi katkılarıyla festivale katılan “Hayalet Kumpanya” oyunu Nazım Hikmet Kültür Evi'nde sahnelendi ve yaklaşık 500 kişilik salonda kapalı gişe oynadı.
Salonu dolduran seyirciler oyunu büyük bir ilgiyle izledi ve ayakta alkışladı. Oyun sonrasında Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Müdürü Barış Ayas, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel'e festival anı plaketi takdim etti.
Oyun sonrası oyuncuların bir kısmı ve Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel seyirciyle söyleşi yaptı. Söyleşide hem Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun vizyonu ve misyonu anlatıldı hem de oyunla ilgili seyircilerden gelen sorular yanıtlanarak seyirci yorumları oyuncularla paylaşıldı. Söyleşide festival koordinatörü Emre Feza Soysal, festival kapsamında eleştiri atölyesini gerçekleştiren Prof. Dr. Tülin Sağlam ve tiyatro eleştirisi öğrencileri, Tiyatro Dergisi Eş Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Pak yanında Tiyatro Eleştirmeni Bahar Çuhadar da bulundu.
 

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