“Hayalet Kumpanya” devam ediyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun komedi oyunu Hayalet Kumpanya, Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenmeye devam ediyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun komedi oyunu Hayalet Kumpanya her Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20:00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenmeye devam ediyor.

Hayalet Kumpanya, Anton Çehov’un tek perdelik komedi oyunları Bir Evlenme Teklifi, Ayı, Sayfiyede Yaz ve Düğün’ü taze ve yaratıcı bir kurguyla bir araya getiriyor. Bunların yanında Hayalet Kumpanya, temel düşüncesini yazarın kısa oyunu Kuğunun Şarkısı’ndan alıyor: “Sanatın ve dehanın olduğu yerde yalnızlık, yaşlılık, yalnızlık ve hastalık yoktur. Hatta ölüm dehşetinin bile yarısı kaybolur.”

Yiğit Sertdemir’in kurgulayıp yönettiği Hayalet Kumpanya oyununda Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Melis Beşe, Cem Aykut, Melek Erdil, Umut Ersoy ve Havva Güleş rol aldı.

Oyunun çevirmenliğini Yılmaz Gruda, dramaturjisini ve şarkı sözlerini Aliye Ummanel, özgün müziğini ve hareket düzenini Osman Ateş, müzik düzenlemesini Cahit Kudrafalı, dekor&kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarımını Fırat Eseri, afiş tasarımını Umut Ersoy, reji asistanlığını Burçin Yel yaptı. Orkestra da ise, Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Ali Suyolcu ve Behiç Anibal yer alır.

Oyunun dekor uygulamasını Mehmet Demir, Ergün Demir, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

Tek Perdelik komedi oyun, her Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20:00’de Bandabuliya Sahnesi’nde. Rezervasyon ve bilet için; 22 78 782