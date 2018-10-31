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“Hayalet Kumpanya” başlıyor"

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hayalet Kumpanya” oyunu, Cuma akşamı Bandabuliya Sahnesi’nde perde açıyor

“Hayalet Kumpanya” başlıyor"
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hayalet Kumpanya” oyunu, 2 Kasım Cuma akşamı saat 20:00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sezonu açıyor. Anton Çehov’un kısa oyunlarından oluşan, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği,  Yiğit Sertdemir’in yönettiği, tek perdelik “Hayalet Kumpanya” oyununda, Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Umut Ersoy ile  Havva Güleş rol aldı. Orkestrada ise Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Ali Suyolcu, Behiç Anibal yer aldı.

Oyunun dramaturjisini ve şarkı sözlerini Aliye Ummanel, özgün müziğini Osman Ateş, müzik düzenlemesini Cahit Kutrafalı, dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, Afiş tasarımını Umut Ersoy ve reji asistanlığını Burçin Yel yaptı. Bunun yanında, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, Efekt Uygulmasını Mehmet Eseri, dekor uygulmasını ise Mehmet Demir, Şükrü Demir ve Ergün Demir üstlendi.

“Hayalet Kumpanya” oyunu, 2 Kasım Cuma akşamından itibaren her Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20:00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek.

Bilet satışı 09:00 - 16.00 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve oyun akşamları kapıda satış olacaktır. Ayrıntılı bilgi için; 22 78 782

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