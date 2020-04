Hastürk; “Sanat İyileştirir”

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte Kıbrıslı Türk sanatçılarda salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Hastürk; “Corona virüsü bütün dünyayı panikletti. İnsanoğlu belki de ilk defa ne kadar aciz ve güçsüz olduğunu anladı. Acaba bu bir uyarı mı? Kirletilen doğaya, kaybedilen insanlığa, yitirilen değerlere karşı doğanın bir silkinişi mi? Gösterdiği bir refleks mi? Nedir?” dedi.

Sanat İyileştirir

Hastürk; “Gezegenimiz kendini yenileme süreci yaşıyor. Herşeyin yeni baştan değerlendirileceği ve farklı bir şekilde ele alınacağı yeni bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Bu anlamda sanat insanı kurtaracak bir unsur olabilir. Çünkü sanat insanın ruhuna etki eder. Güzelleştirir, temizler, arındırır, iyileştirir. Ve İnsanın da bu ruhsal iyileşmeye ihtiyacı vardır.

Sanatın önce kendi ruhumu temizlediğini sakinleştirdiğini ve iyileştirdiğini daha sonra ise ürettiğim eserler üzerinden toplumun bütününün ruhunda bir iyileşme sağladığına inanıyorum. Corona hatalarımızı ve zaafiyetlerimizi açığa çıkaran ve farkında olmamızı sağlayan bir uyarıdır bize evrenden gelen. Ve alınacak olunursa bir derstir aslında...

Coronadan öncesinde de hayata dair konuları irdeleyen ve olumsuzlukları, kötü, çirkin ve bozulmuş olanı ele alıp sanat objesi haline getirerek sanatla iyileştirme çalışmaları üretmiştim. Bu süreçte de “Sanat Hayatı İçerir” sözünü şiar edinerek, Corona konusunu sanal ortamda evde kal, sağlıkla kal sloganına uygun olacak biçimde dijital art olarak ürettim. Corona’nın farklı hallerinin sanatsal ifadeye dönüştürerek biçimlenmesi süreci kendimde ruhsal bir iyileşme yaşatırken, bunların izleyicide de aynı etkiyi yapması arzusu ve dileğiyle herkese evde kal, sağlıkla kal diyorum... “ ifadelerini kullandı

Mustafa Hastürk kimdir?

1979-1983 yıllarında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim- Endüstri Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimi görmüştür. Müzikal Ritim Üzerine Resimsel Denemeler konusundaki lisans üstü tezini 2011 yılında, Kıbrıs Türk Toplumunun Sosyal ve Kültürel Yaşamının Temsili Sanat Eserleri Üzerinden Okunması adlı doktora tezini de 2017 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde tamamlamıştır. Yönetim kurulu üyesi ve kültür-sanat komitesi başkanı olarak KTOEÖS Resim-Heykel Sergilerinin organizatörlüğünü yapmıştır. . EMAA, UPSD ve Kağıt Sanatçıları Derneği üyesi olan sanatçı 2004-2009 yıllarında Kültür Dairesi Müdürlüğü görevini yürütmüş ve 2014-2017 yıllarında da KKTC Meclis Başkanlığı sanat danışmanlığı yapmıştır.

Reading The Environmental Pollution In Lefke Through The Works Of Art adlı makalesi Web of Science taranan bir dergide yayınlanmıştır.

Ocak, 2018 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi’de açılan, Kıbrıs Türk Ressamları Sergisi -Retrospektif- ‘nin kuratörlüğü ve sanat yönetmenliğini yürütmüştür. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in sanat danışmanıdır.

Yurt içi ve yurt dışı sekiz kişisel sergisi yanında yurt dışında ve yurt içinde birçok karma sergiye katılmıştır. Ayrıca birçok makalesi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.