Hasan Çakmak’ın kitapları Oxford Üniversitesi’nde

Yazar Hasan Çakmak’ın kitaplarına dünyadaki birçok önemli kütüphanenin ardından Oxford Üniversitesi’nin Bodleian Libraries’de de ulaşılabilecek

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı kitaplar dünyanın en prestijli eğitim kurumu olan Oxford Üniversitesi’ne kabul edildi.

Yazar Hasan Çakmak’ın kitaplarına dünyadaki birçok önemli kütüphanenin ardından Oxford Üniversitesi’nin Bodleian Libraries’de de ulaşılabilecek.

Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı YOL, İnsanın Hayalleri Olmalı, Damlacıklar ve TwoBraveHearts çalışmaları Oxford Üniversitesi’nin BodleianLibraries’nde kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Oxford Üniversitesi öncesinde yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı kitaplar AmericanCongre Kütüphanesi ve British LibraryLondon gibi dünyanın en büyük kütüphanelerinin kolleksiyonlarına kabul edilmişti.

Hasan Çakmak’ın kitapları şuanda Oxford Üniversitesi’nin Bodleian Libraries haricinde; İsviçre/Cenevre, Küba/Havana, Fransa/Paris, Polonya/Varşova, Venezüela/Karakas, Belçika/Brüksel, İskoçya/Edinbourgh, Yunanistan/Atina, Ermenistan/Erivan ve Türkiye/Ankara’da bulunan milli ve halk kütüphanelerinde bulunuyor.

İNGİLİZ LORDLAR KAMARASI

Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı kültür sanat çalışmaları ile gündemde olan Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak geçtiğimiz ay İngiliz Lordlar Kamarası’na davet edilmişti.

Hasan Çakmak aldığı davet doğrultusunda İngiliz Parlamentosu’na giderek bir konuşma yaptı. Çakmak, Parlamento’da yaptığı konuşmada yazdığı kitaplar yanında Kıbrıs Kültürü’nü de anlattı.

Yazar Hasan Çakmak Lordlar Kamarası’nda konuşma yapmak üzere gittiği İngiltere’de başta Oxford Üniversitesi olmak üzere birçok eğitim kurumu, dernek, birlik, federasyon ve kültür merkezini ziyaret etti.Lha