Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL

Kuzey Kıbrıs yanında 10 ülkede 15 Temmuz’da okuyucu ile buluşacak olan Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak'ın YOL isimli kitabı, Sahil Yayınları aracılığı ile dağıtılacak

Uluslararası birçok ödül sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak, YOL ismini verdiği yeni bir kitap çıkardı.

Kuzey Kıbrıs yanında 10 ülkede 15 Temmuz’da okuyucu ile buluşacak olan YOL isimli kitap, Sahil Yayınları aracılığı ile dağıtılacak.

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı YOL kitabı seyahatname türünde kaleme alınmış ve 224 sayfadan oluşuyor.

Kapak fotoğrafı Kıbrıslı Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel’e ait olan kitabın editörlüğünü Gonca Aydemir yaparken, düzeltmelerini Can Sözer yaptı.

Türkiye Sahil Yayınları’nda basımı ve dağıtımı yapılan kitabın önsözünü Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Nazif Uslu kaleme aldı. Nazif Uslu yanında kitabın yazarı Hasan Çakmak’a ait ikinci bir önsöz de yer alıyor.

Hasan Çakmak YOL kitabının giriş bölümünde kaleme aldığı önsözde:

“Yaşam nehri bizleri bu kitapta; İsviçre, Polonya, Ermenistan, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Avusturya, Türkiye ve Küba ülkelerine doğru yolculuğa çıkarıyor… Bu ülkelerde; Cenevre, Varşova, Erivan, Amsterdam, Madrid, Atina, Viyana, Ankara ve Santa Clara şehirlerine yol alacağız…” ifadelerini kullanıyor.

Yazar Hasan Çakmak, YOL ismini verdiği kitabını “Dünyayı dolaşarak kültür için mücadele eden insanlara” armağan ediyor…

15 Temmuz itibarı ile YOL kitabıyla ilgili tanıtım ve imza günü çalışmalarının Ankara’da başlayacağı bilgisini veren Hasan Çakmak, Ankara sonrasında Türkiye’de 9 ilde ve Türkiye dışında 8 ülkede çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bugüne kadar yazdığı kitapları ve dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttüğü kültür sanat çalışmaları nedeniyle yüzün üzerinde ödülü bulunan Hasan Çakmak’ın uluslararası niteliği sahip 69 ödülü bulunuyor.

Hasan Çakmak’ın YOL isimli kitabının Kuzey Kıbrıs’taki dağıtımını Deniz Plaza Lefkoşa Merkezi yürütecek.