Hasan Çakmak, Kıbrıs kültürünü anlattı

Hasan Çakmak, The Anglo Turkish Association tarafından düzenlenen organizasyonda Kıbrıs kültürünü anlattı

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak, The Anglo Turkish Association tarafından organize edilen toplantıda Kıbrıs Kültürü’ne ve yazmış olduğu kitapları anlattı. Türkçe ismi Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği olan The Anglo Turkish Association Girne’de düzenlediği organizasyona Kıbrıs Kültürünü konu yaptı. Kıbrıs Kültürü hakkında yazdığı kitaplar ve dünyanın çeşitli yerlerinde sürdürdüğü kültür sanat çalışmaları nedeniyle Hasan Çakmak’ı konuşmacı olarak davet etti. Kalabalık bir kitlenin katılım gösterdiği organizasyonda Hasan Çakmak, Kıbrıs Kültürü’nün oluşum aşamalarını ve tarihsel süreç içerisinde kültürü etkileyen unsurları dile getirdi. Çakmak konuşmasının birinci bölümünde Kıbrıs Kültüründe; müzik kültürü, beslenme kültürü ve kıyafet kültürü konularında örnekler vererek konuyu katılımcılara anlattı. Soru ve cevap bölümünün ardından yazar Hasan Çakmak son çıkmış olduğu YOL kitabı hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Yol kitabının çıkış serüveni ve bugüne kadar aldığı davetleri anlatan Hasan Çakmak, yazmış olduğu kitaplar hakkında sorulara da cevap verdi. Yazar Hasan Çakmak’ın konuşmasının ardından sanatseverler için kitaplarını imzalayan Hasan Çakmak, farklı kültürden gelen insanlara Kıbrıs Kültürü’nü anlatmanın oldukça keyif verici olduğunu ifade etti. Hasan Çakmak The Anglo Turkish Association organizasyonu öncesinde Kıbrıs’ta; Gazimağusa, Girne’de ve Yenierenköy’de, Türkiye’de Ankara, İstanbul ve Antalya’da, Avrupa’da; Roma, Toronto ve Viyana’da YOL isimli seyahatname türündeki kitabını tanıtmış ve imza günlerine katılmıştı.