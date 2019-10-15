Hasan Çakmak, Antalya’da kitaplarını imzaladı

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak, aldığı davet üzerine kitaplarını Antalyalı kitapseverler için imzaladı

Antalya’da düzenlenen ve Antalya Belediyesi ile birçok kültür sanat derneğinin destek verdiği kültür sanat çalışmalarına katılan Gazeteci-yazar Hasan Çakmak YOL isimli kitabını anlattı.

Hasan Çakmak imza günü ve tanıtım çalışmalarının ardından Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal belediyede yapmayı planladıkları kültür sanat çalışmalarını anlatırken, Hasan Çakmak da yazdığı kitaplar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde verdiği “Kaleiçi Canlandıma” resepsiyonuna katıldı.

Resepsiyonun ardından Hasan Çakmak Antalya’da bulunan kültür sanat dernek ve birliklerini ziyaret etti.

Antalya’nın en köklü sanat kuruluşları arasında yer alan Antalya Sanat Derneği (ANSAN)’ı ziyaret eden Hasan Çakmak, dernek yetkileri ile bir araya geldi.

ANSAN ziyaretinde Hasan Çakmak dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği kültür sanat faaliyetlerini dile getirdi. ANSAN yetkilileri Hasan Çakmak’a aylık olarak yayınladıkları sanat bültenini takdim etti.

Hasan Çakmak ANSAN sonrasında merkezi Antalya Kaleiçi’nde bulunan Avrasya Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyarette dernek yetkilileri geçtiğimiz yıl Hasan Çakmak’a verdikleri ödülün ne kadar yerinde bir karar olduklarını dile getirdiler. Avrasya ziyareti sırasında kısa bir konuşma yapan Hasan Çakmak, Antalyalı sanatseverlerle olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; Antalya’da yeniden kültür sanat çalışması yapmak istediğini dile getirdi.

KURŞUN KALEMLER DERNEĞİ

İmza günü için gittiği Antalya’da yazar Çakmak’ın bir diğer durağı da Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği oldu. Ziyarette dernek yetkileri ile önümüzdeki günlerde yapılabilecek projeleri görüşen Hasan Çakmak, kitaplarının Antalya’ya taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği’nin yayın organı olan Bekir Abi Dergisi’nin yetkilileri de hazır bulundu.

Kültür Sanat Dernekleri ziyaretleri sonrasında Hasan Çakmak, Antalya’da düzenlenen Dolunay Kültür Gecesi’ne katıldı. Dolunay Gecesi’nde katılımcılara yazmış olduğu kitapları ve dünyanın birçok yerinde sanat adına yaptığı gözlemleri anlattı.

Antalya öncesinde Hasan Çakmak Kanada/Toronto ve İtalya/Roma’da imza gününe katılmıştı.