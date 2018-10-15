HARİD FEDAİ’Yİ SAYGIYLA ANIYORUZ

12 Ekim gecesi 13 Ekime bağlayan Cuma sabahı, büyük usta Harid Fedai sonsuzluğa gözlerini Yakın Doğu Hastanesi’nde yumuştu. Doğduğu gün vefat etmişti hoca, kaderin cilvesi aynı gün 12 Ekim günü beş yıl önce 2013 büyük usta Bener Hakkı Hakeri’nin de ölüm günü.Bener Hakkı Hakeri, Fikret Demirağ, Servet Sami Dedeçay, Ali Nesim, Özker Yaşın, bir bir büyük ustalar sonsuzluğa giderken, Kıbrıs Türk Yazınıda öksüz kalıyor. Tüm büyük ustalarla etkinliklerde, sempozyumlarda buluşup, sohbet etme, ne büyük bir mutluluk ve gurur.
Harid hocayla çok uzun bir tanışıklık ve paylaşımımız oldu. Bir sürü yurt içi ve yurt dışı sempozyum, kongre, seminer, kitap yazımı. Yazınımızın büyük bir arşivi onun kütüphanesinde yer alıyor umarım bunlar ya adına bir Vakıf’ta sergilenir ya da bir yere toplu olarak bağışlanır, bunların dağılması yazınımız ve kültürümüz için büyük bir kayıptır. Ustayı sevgi ve saygıyla anıyoruz, onu özleyeceğiz.
12 Ekim 1930 Lefke-Kıbrıs doğumludur. Lefkoşa Lisesi’nden (1943-49), sonra yüksek-öğrenimini, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (1951- 53) ile İstanbul Üniversitesi’nde (1956-60) sürdürdü. Öğretmenlik, Türk Dili ve Edebiyatı Müfettişliği, Lefke Sancak ve Bayrak Radyosu'nda yöneticilik yaptı. Bayrak Radyo (BRT) Kurumu bünyesindeki televizyonun kuruluş aşamasında (Eylül-Temmuz 1976-77) görevine ek olarak birimin müdürlüğünü de üstlendi. Bu kurumdaki görevini tamamlayarak Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi'nde bir süre (1983-88) çalıştıktan sonra üst-kademe yöneticiliğinden emekliye ayrıldı.
1992-2000 yıllarında Kıbrıs üniversitelerinde yöneticilik, yönetim kurulu ve araştırma merkezi üyeliği yaptı, öğretim görevlisi olarak hizmet verdi.
Harid Fedai, özellikle Kıbrıs Türk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve şiirleriyle tanınmaktadır. 1985'den bu yana Kıbrıs, Türkiye ve başka ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok kongre ve toplantılara katılarak bildiriler sunmuş; gerek Kıbrıs, gerekse Türkiye'de araştırma-inceleme yazıları yayımlanmıştır. Kitaplarının çoğu KKTC. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmış bulunuyor. Özgün şiirde iç-ahengin en önemli öğelerden biri olduğuna inandığından bu görüşünü kanıtlayıcı ürünler vermeği sürdürmektedir. Şiirlerinden seçkin bir demeti Koza (1997) adlı kitapta toplamıştır. Ahmet Peykân takma-adıyla yayımladığı taşlama/mizah şiirleri ise henüz kitaplaşmış değildir.
Lefkoşa Türk Bankası Kültür-Sanat Ödülü'nü (Haşmet Gürkan'la birlikte) (Şubat 1987); Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim Ödülü'nü (Ekim 1998) ve İstanbul'daki Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Türk Dünyası Türk Dili Şeref Ödülü'nü (Mart 2002) almıştır. Türk Dil Kurumu'nun Haberleşme Üyesi'dir.
Harid Fedai iki çocuk babası olup halen Lefkoşa'da yaşamını sürdürüyor.
YAYIMLANMIŞ ESERLERİ:
1. Zenda Mahkûmları, Anthony Hope’dan tercüme, İstanbul 1952.
2. Kıbrıs'ta Masum Millet Olayı, İstanbul 1986
3. Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi, Şiirler, Lefkoşa 1987.
4. Kıbrıslı Aşık Kenzi Divanı, 3 Cilt, İstanbul 1989-1993.
5. Rûh-i Mecruh, Kaytaz-zâde Nâzım Efendi (ortak çalışma), Şiirler, İst., 1993.
6. Fethiyye-i Cezire-i Kıbrıs, İstanbul 1997.
7. Adsız Kitap, Müsevvid-zâde Avukat Osman Cemal, İst.1997.
8. Lefkoşa Mevlevihanesi (ortak çalışma), İstanbul 1997.
9. Kıbrıs Sanayi Mektebi, İstanbul 1997.
10. Kıbrıs Efsaneleri, Lefkoşa 1997.
11. Koza (Şiirler), İstanbul 1997.
12. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Cilt 9 : Kıbrıs Türk Edebiyatı, Ankara 1997.
13. Ziver Bey Tarihi, Ankara 1999.
14. Hatıralar, Fadıl Niyazi Korkut (ortak çalışma) , Kıbrıs, 2000
15. Dr. Hâfız Cemal Lokmanhekim - Anı / Yaşantı -, 2001
16. Kıbrıs Türk Kültürü – Bildiriler - 1, Ankara, 2002
17. Başhâkim Zekâ Bey, Lefkoşa, 2002
18.Kıbrıs Türk Kültürü – Bildiriler- 2, Ankara, 2003
19. Handi Divanı-1 Gazeller, Ankara,2003
20. “Cümel-i Müntehabe-i Kemâl”den Seçmeler, Ankara,2003
21. Yadigar-ı Muhabbet,Lefkoşa,2004
22.Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler-1-,2005
TEMMUZ GÜZELLEMESİ
Havalimanına sığmaz olurum
Salınarak sökün ettiğin an
Ağzıma gelir yüreğim
Bilesin.
Dizeler divan durur belleğimde
Hoş geldin demek için sana
Gülücükler taşar yanaklanndan
Dizlerim tutmaz olur.
Sonra... başlarsın konuşmağa
Dilimsin güzelliği sendedir
Sana yangınhğım biraz da bundan...
Salamis denizinin anlatacakları varmış
Osmanlıdan, Venedikten, Lüsignandan
Bizansdan, Romadan, Eski Yunandan
Dalgaları haberci gönderir durur
Kumsala yayılıp geri dönerler
Efsane artığı ak köpüklerle
Sen yokken sahil yoktur, dünya yoktur...
Destemona yollarını gözlemekte, nicedir
Biliyordur, Akdeniz masallarını seversin sen
Döner, bana anlatırsın
Yıldız boyu... şafak şökene değin
Ellerim iki örgülü saçlarına uzalı
iki ebru gülümserken yanaklarında
Yıldız boyu... şafak şökene değin
Pakistan Geceleri baygınlığında.
Dur-durak yok, uyku yok, sen varken
Kucak açmış denizdeyiz, gün ışımakta
Alnında Kleopatra perçeminle
Bir yaprak daha çevir, kadınım
Aşk defterinden
Yeni bir sevdaya başlamak üzereyiz.
Geceleri gizemlidir Kıbrıs Bahçeleri'nin
Okaliptüs dallarında, bal kokulu
İshak kuşu, Hakhuk kuşu da derler bilirsin
Efsane söyler zifiri karanlıkta
Gözleri yıldızlara dikili
Benzek olsun diye yasak aşklara
Gönüllü tutsaklığında gece kuşlarının
İzleri var dudak-incesi sahillerinde
Ayak seslerimizde tanır bizi
O an gelir ki soluklanmaz, ürpermez
Taş kesilir Salamis'in denizi.
Bir sabah elele yürürüz antik kente
Ortalıkta kimsecikler yoğ iken
Başak saçlar, ko, esintiyle oynasın.
Fildişi çıplaklığına özenip Afrodit'in
Kalakalırsın sarmaşdolaş o eşsiz yontularla
Bir hal olurum seni bulana kadar
Sonra, boynuna dolanırım gözlerim yumulu
Sesim soluğum kesilir mutluluktan.