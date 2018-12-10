•Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde açılan “HAKAN ÇAKMAK SANAT ATÖLYESİ” ile ülkemiz kültür-sanatını kayıt altına alan, sanat programcısı Hakan Çakmak’ın adı ölümsüzleşti

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve meclis üyeleri, bölgemizin değerli insanlarından, program yapımcısı ve yazar, merhum Hakan Çakmak’ın adını,Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde “HAKAN ÇAKMAK SANAT ATÖLYESİ” açılması kararını alarak yaşattı.

“HAKAN ÇAKMAK SANAT ATÖLYESİ” cumartesi günü, fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı’ya ait “HAKAN ÇAKMAK VE RESSAMLARIMIZ” adlı sergi ile açıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 22 yılı aşkın BRT’de “Sanat Güncesi” programını yaparak, sanatı KKTC’nin her köşesine yayan Hakan Çakmak’ın adını, meclis üyeleri ile birlikte bir karar alarak, açılan sanat atölyesine vermenin görevleri olduğunu kaydetti. Karavezirler, genelde KKTC, özelde ailesi ve Değirmenlik Belediyesi olarak, sanata gönül vermiş ve sanatı ülkeye yaymış Hakan Çakmak’ın adını yaşatmak için herşeyin yapılacağını ifade etti.

Sergide Yıltan Taşçı’nın yanı sıra, ülkemizin duayen sanatçılarından, tiyatrocu Yaşar Ersoy’unHakan Çakmak ile birlikte hazırladığı “DÜŞTE UMUT YÜREKTE SIZI” kitabı da yerini aldı.

Saat 16:00’da, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa, merhum Hakan Çakmak’ın ailesi, sanatçı dostları ve tüm sevenleri katıldı.

Hüseyin Kıral’ın sunumunu gerçekleştirdiği açılışta Yıltan Taşçı ve Yaşar Ersoy birer konuşma yaparak, Hakan Çakmak’ın; BRT’de 22 yıl boyunca yaptığı sanat programları ile ülkemiz kültür-sanatını kayıt altına alarak, çok önemli bir kültür-sanat hazinesi oluşturduğunun altını çizdiler.