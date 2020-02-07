Günsel sayesinde KKTC’nin adı tüm dünyada duyulacak

Kazakistanlı dört sanatçının eserlerinden oluşan dört ayrı sergi YDÜ’de açıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda YDÜ ve Kıbrıs’ın ilk yerli otomobil üretimi olan Günsel’in sayesinde KKTC’nin adının tüm dünyada duyulacağı vurgulandı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçılar Sergey Anarbekov’un (Göçebe Ritmi) isimli 9 eseri, Baktygerey Teleubay’ın (Miras) isimli 17 eseri, İlsuyar Kazakova’nın (Hikayeler) isimli 20 eseri ile Moldir Baigozhanova’nın (Orta Asya Halklarının Tarihi ve Sanatı) isimli 35 baskı resim + 5 yağlı boya resimden hazırlanan ve toplamda 86 eserin sergileneceği dört ayrı Kişisel Resim Sergisi UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan sergilerin açılışında konuşma yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdğa, yerli ve milli otomobil Günsel’in test sürüşünün başarıyla gerçekleştirildiğini ve 20 Şubat’ta lansmanın yapılacağını dile getirerek, Günsel Otomobil grubunda çalışan genç bir mühendisin sosyal medya paylaşımını katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Elhamdülillah, Doğu Akdeniz’de dünyanın tanımadığı 300.000 nüfuslu bir Türk ülkesinde babayiğit bir aile 100 Türk mühendisi ile elektrikli otomobil üretiyor. Bu projenin içinde yer almaktan dolayı üst düzey bir mesleki tatmin yaşıyorum. Dünya piyasasında yer edinmiş, yılda milyonlarca araç üreten bir marka olmayı Rabbim nasip etsin” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, eğitimde, bilimde, sağlıkta, sanatta ve inovasyonda küresel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, akademisyenlerin 2019 yılında ulusal veya uluslararası 813 bilimsel etkinliğe katıldığını, 1142 bilimsel etkinlik düzenlediğini, kongre ve sempozyumlarda 864 bildiri sunduğunu ve 1200’ün üzerinde uluslararası yayına imza atıldığını kaydetti.

Sanatçı Moldir Moldir Baigozhanova da, “Dr. Suat Günsel'e davet ettiği ve bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ömür, başarı ve refah dilerim” dedi.

Sergey Anarbekov ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin Orta Asya’da çok büyük bir rezonans getirdiğini belirterek, bu projede yer almasının kendisi için bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Hayatının en önemli anlarından birini yaşadığını ifade eden sanatçı Baktygerey Teleubay da, “Bu sempozyum benim için yeni bir deneyim, yeni bir ilham kaynağı, kendimi ifade etmek için yeni bir fırsat. Dr. Suat Günsel'e daveti ve bu benzersiz, muhteşem olan projenin bir parçası olma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlsuyar Kazakova da, “Heyecanla bu günü bekliyordum ki sizinle eserlerimi paylaşabileyim. Bu küresel bazda önemli projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ise yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin birçok alanda dünyaya adını duyurduğunu ifade ederek, “GÜNSEL” otomobil ile tüm dünyanın ülkemizin adını duyacağını belirtti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin büyük düşünen ve büyün hayaller kurarak yol alan Suat Hoca’nın hayalinin peşinde koşmasının bir vizyonu ve hikayesi olduğunu belirten Canaltay, bu ülkeye yapılan katkılar ve iş imkanları için teşekkür etti.

Canaltay şunları dile getirdi: “Sanatçıları gördükten sonra hayatın bir hikaye olduğunu anlıyoruz. Resimler de bir hikâye ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi de bir hikaye ve hayalle başladı. Hayal ettiğiniz sürece yaşarsınız ve hayal ettiğiniz sürece varsınız. Hayal etmeyi başaranlar bu dünyada var olmayı başarmışlardır. Ve hayallerini başaranlar ülkelerine bir şeyler bırakmışlardır. Bugün biz hem sanat eserlerini bırakan sanatçılarla birlikteyiz hem de hep hayalin peşinde koşan, büyük düşünen ve büyük hayaller kurarak yol alan Suat Hoca’nın hayalinin gerçeğe dönüşmesini yaşıyoruz. Suat Hoca’nın yaptıkları karşısında saygıyla eğiliyorum. Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olmak zor.”

“GÜNSEL” otomobilin tanıtılacağı 20 Şubat tarihini heyecanla beklediğini ifade eden Resmiye Canaltay, bu girişimle KKTC’nin adının tüm dünyada duyulacağını vurguladı. Araba üretmenin günümüzde büyük ülkelerin bile gerçekleştirmekte zorlandığı bir girişim olduğuna dikkat çeken Canaltay, “Biz KKTC olarak, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu başarısı ile dünyada adımızı duyuracak bir girişim yapıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi bir çok konu da dünyada adını duyurdu. Müzeleri ve eserleri ile de sesini dünyaya duyuracak ama en önemlisi de araba üretimi ile. Birlikte vizyon oluşturma enerjisi olan bu büyük hayali tebrik ediyorum. Bu ülkeye sağlanan iş imkanları, bizleri sanatla buluşturan yatırımlar için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Resmiye Canaltay tarafından sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

Ödül takdiminin ardından Kazakistanlı sanatçılarda oluşan dört ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler, 12 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’nda gezilebilecek.