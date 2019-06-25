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Görsev Tepe'den yeni bir başarı daha

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Müzik eğitimine ABD’de devam eden piyanist Görsev Tepe, Long Island Konservatuarı Soloist Yarışması’nda kazandığı başarıyla, Carnegie Hall’da konser vermeye hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk oldu.

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Görsev Tepe'den yeni bir başarı daha
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Ailesinin verdiği bilgiye göre, 14-18 Haziran tarihlerinde düzenlene yarışmada 46 kişi arasında sergilediği performansla dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall’da konser vermeye hak kazandı.

Tepe, 18 Haziran’da konserini, salonu dolduran yüzlerce kişinin alkışları arasında başarıyla vermenin gururunu yaşadı.

Küçük yaştan beri piyanodaki başarısıyla adından söz ettiren Görsev Tepe, ilk resitalini 9 yaşındayken Bellapais Manastırı’nda Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına vermişti. Arkasından çeşitli ülkelerde, Almanya, İngiltere,Bulgaristan,Türkiye, ABD ve Güney Kıbrıs’tapiyano yarışmalarına katılarak dereceler alan Tepe, 12 yaşından beridir, KKTC Güzel Sanatlarda Olağanüstü Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilme Yasası kapsamında eğitimine ABD'de devam ediyor.

Görsev Tepe, Boston'da Berklee College of Music'teki lisans eğitiminde ilk yılını tamamladı.

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