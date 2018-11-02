Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde Çocuk ve Yetişkinler Karma Resim Sergisi açıldı. Gönyeli Belediye Başkanı Benli, 2025’e kadar Gönyeli'nin tüm sokaklarının çağdaş bir anlayışla yenileneceğini vurguladı

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde kültür ve sanata verilen destek ve değerin göstergesi olan resim sergilerinin biri daha geçtiğimiz gün açıldı. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) pek çok kültür-sanat organizasyonuna katkılarını sürdürürken, yeni bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturdu.

Eğitmen Mine Eğemen eşliğinde 26 Ekim Cuma günü Gönyeli SAM Çocuk ve Yetişkinler Karma Sergisi’nin açılışı yapıldı.Sergiye Gönyeli'deki çok sayıda sanatsever yanı sıra ülke genelinden de katılım oldu.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli sergi açılışında yaptığı konuşmada, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'nin kurulduğu günden bu yana çocuklara ve yetişkinlere önemli katkılar yaptığını ifade ederek, bununla gurur duyduklarını belirtti. Sanattan spora birçok farklı alanda yapılan etkinliklerin önemine dikkat çeken Benli, özellikle çocukların en güzel şartlarda hizmet alabilmesi ve eğitim görebilmesi noktasında ciddi adımlar attıklarını söyledi. Benli, Gönyeli SAM'ın yanı sıra Gönyeli İlkokulu'na yaptıkların yeni dersliklerle çocukların daha konforlu ortamda eğitim görmelerinin tasarlandığını da belirtti.

Benli, çocuklar için çocuk şenlikleri düzenlediklerini, gençler için ise festivaller gerçekleştirdiklerini kaydederek daha çağdaş ve daha güzelini yapmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Gönyeli Belediye Bulvarı'nda çağdaş dönüşümün yaşadığını anımsatan Ahmet Benli, yüksek standartlı yaşam kalitesini kentin bütününe yansıtmak görevlerini olduğunu yineledi. Benli, ana caddelerin uluslararası normlarda olabilmesi noktasında sona geldiklerini belirtti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli'yi çağdaş bir belediyecilik anlayışı ile yönettiklerini ifade ederek "Gönyeli'yi dönüştürüyoruz" dedi. Benli, 2025 yılına kadar Gönyeli'nin tüm sokaklarının çağdaş bir anlayışla yenileneceğini ifade ederek adanın en iyi belediyesi olmak için çalıştıklarını belirtti.