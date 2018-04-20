Girne’de fizy ile Lütfiye Özipek “Teşekkür Konseri”

"O Ses Türkiye" yarışmasında büyük mücadele sonucu yüzlerce kişiyi arkasında bırakarak birinci olan Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipek sevenleriyle “Teşekkür Konseri”nde bir araya gelecek.“fizy ile Lütfiye Özipek konseri” Kuzey Kıbrıs Turkcell’in organizasyonu ile 27 Nisan’da Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği birbirinden değerli sanatçıların jüri üyesi olduğu "O Ses Türkiye" yarışmasında yüzlerce kişiyle mücadele ederek şampiyon olan Lütfiye Özipek sevenleriyle “Teşekkür Konseri”nde bir araya gelecek. Geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında organizasyonla ilgili detaylı bilgiler verildi. Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “fizy ile Lütfiye Özipek konseri” kapsamında organize edilen konserin 27 Nisan Cuma akşamı Girne Amfi Tiyatro’da saat 19.30’da yer alacağı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış ile müzisyen Lütfiye Özipek’in yer aldığı toplantıda konserle ilgili detayların yanı sıra Lütfiye Özipek’in hedefleriylemüzik serüveni hakkında bilgilere de yer verildi.

“Herkesin gözlerine bakarak şarkı söyleyeceğim”

Kuzey Kıbrıs TurkcellGirne Belediyesi’nin de katkılarıyla fizy konserleri kapsamında “O Ses Türkiye” yarışmasında birinci gelen Lütfiye Özipek için “Teşekkür konseri” organize etti. Organize edilen konserle Lütfiye Özipek kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek sevgisini iletme şansı yakalayacak. Konserle ilgili detayların aktarıldığı basın toplantısında Lütfiye Özipek,öncelikle gönderilen mesajlarının yanında kendisini sevgi, inanç ve gururla izleyerek destekleyen herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Özipek bu konserin, halka ve kendine inanan herkese ilk teşekkürü olacağını söyleyerek bir sanatçının en güzel teşekkürünün konserle olabileceğini sözlerine ekledi. Özipek konuşmasına şöyle devam etti: “Öncelikle başından beri yanımda olan Turkcell ailesine içtenlikle teşekkür ederim. Başından itibaren hep yanımda oldular. Yalnız çıktığım yolculuktan beni seven herkesle döndüm. Destekçilerim, sevenlerim şampiyon olmamı sağlayarak beni taçlandırdılar. Bir müzisyenin teşekkürü konserdir. Sizlerin gözlerine bakarak şarkı söylemek ve teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi yanımda görmek beni çok mutlu edecektir.”

“Hepimiz Lütfiye Özipek’le gurur duyduk”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Madende konuşmasında Lütfiye Özipek’in Kıbrıs’ın yetiştirdiği çok değerli bir sanatçı olduğuna ve bu başarının büyüklüğüne vurgu yaptığı konuşmasında bundan sonrasında hak ettiği ilgiyi görmesini dilediğini belirtti. Lütfiye’nin herkesi gururlandıran bir başarıya imza attığını söyleyen Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Lütfiye’nin her zaman yanında olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Harun Maden, halkın içinden gelerek özverisiyle başarı merdivenlerini hızla tırmanmayı sürdüren Özipek’lekonser alanını doldurarak çok güzel bir organizasyona imza atacaklarına olan inancının tam olduğunubelirterek tüm halkı konserde yer almaya davet etti.

1 SMS ile herkes katılabilecek

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada 27 Nisan Cuma akşamı Girne Amfi Tiyatro’dasaat 19.30’da kapı açılışıyla başlayacak Lütfiye Özipek “Teşekkür Konseri”ne katılmak isteyenlerin kısa mesaj göndererek davetiyelerini Turkcell İletişim Merkezleri’nden ücretsiz olarak almalarının yeterli olduğunu vurguladı.

Açıklamada,Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarınınFIZYLUTFIYE yazarak 3499’a, diğer kullanıcıların da FIZYLUTFIYE yazarak 0533 881 3499 numaralı telefona kısa mesaj (SMS) göndererek konsere katılmaya hak kazanabileceğine yer verildi. Davetiyelerin Turkcell İletişim Merkezleri’ndengelen mesaj içeriğini göstererek alınabildiği ve her davetiyenin çift kişilik olduğu belirtilen açıklamada kısa mesaj gönderiminin Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere ücretsiz, diğer kullanıcılar içinse 1 SMS ücreti karşılığında olduğu anımsatıldı.

Özel orkestra eşliğinde konser

Gerçekleşen toplantıda konuşan Lütfiye Özipek bu başarı serüveninde kendine katkı koyan herkese ve Kıbrıs Türk basınına verdikleri pozitif motivasyon nedeniyle içtenlikle teşekkürü borç bildiğini ifade etti. Lütfiye Özipek şu anda İstanbul’da bir single çalışması içinde olduğunu ve bu çalışmayı yenilerinin takip edeceğini söyledi. O Ses Türkiye ile başlayan serüveninde hızlı değil yavaş ve temkinli adımlarla ilerlemek istediğini vurgulayan Özipek böylelikle var olan hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı da yakalayabileceğini açıkladı. Özel orkestrası eşliğinde Girne Amfi Tiyatro’nun muhteşem akustiğinde unutulmaz bir geceye imza atabilmenin heyecanında olduğunu söyleyen Özipek bununla ilgili 2 aydır çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti.