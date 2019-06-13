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Girne, kültür sanata doyacak

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Girne Kültür Sanat Günleri, 18 Haziran’da Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunuyla başlayacak. Festivalde Fazıl Say da sahne alacak

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Girne, kültür sanata doyacak
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Girne Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu gerçekleştireceği Girne Kültür Sanat Günleri, 18 Haziran’da Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunuyla başlayacak. 
Festival programı dün Leymosun Kültürevi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin Girne Amfi Tiyatro’da ve kentin farklı noktalarında her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçeceğini söyledi. 
Nidai Güngördü, Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Liman’da konser ve etkinlikler yapmayı düşündüklerini belirterek, halk dansları ve Kıbrıs folklorik gruplarının yer aldığı Kıbrıs gecesi yapacaklarını açıkladı.
Eylül ayında, geliri sağlık sorunu yaşayan bir çocuğa bağışlanacak yerli sanatçı ve müzik gruplarından oluşan bir konser yapmayı planladıklarını ifade eden Güngördü, konuyla ilgili ayrıntıları ileride açıklayacaklarını kaydetti.
FAZIL SAY VE SILA 4 KONSER VERECEK
Nidai Güngördü, festival programında Türkiye’de kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu ve Türkiye’nin önemli sanatçılarının bulunduğunu belirterek,  Kıbrıs Türkü için önemli bir isim olan Sıla 4 isimli müzik grubunun da etkinliklerde yer alacağını dile getirdi. 
Girne Kültür Sanat Günleri’ne daha önce katılan dünyaca ünlü Fazıl Say’ı da yeniden sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Güngördü, festival programının hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliklere tüm halkımın davetli olduğunu kaydetti.
Etkinlik Programı şöyle: 
“18 Haziran: Ankara Devlet Tiyatrosu “Bir valize ne sığar ki” tiyatro oyunu
09 Temmuz: Hadise konseri
23 Temmuz: Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri
06 Ağustos: Hayko Cepkin konseri
06 Eylül: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4/ Klasik Müzik konseri
10 Eylül: Fazıl Say konseri” 
 

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