 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
97 0
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
162 0
 
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
210 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
49 0
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
26 0
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
157 0
Şampiyon Hamitköy Masterleri
Şampiyon Hamitköy Masterleri
63 0
banner82

Girne Kültür Sanat Günleri başlıyor

banner27

9. Girne Kültür Sanat Günleri, yarın akşam Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenecek “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunuyla başlıyor

banner315
Girne Kültür Sanat Günleri başlıyor
banner267

 

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, 18 Haziran’da Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli tiyatro oyunuyla başlıyor.

Girne Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlayacak oyunun biletleri, Girne Belediyesi Halkla İlişliler Birimi, Deniz Plazalar ve etkinlik günü amfi tiyatro gişesinden temin edilebilir.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin, Girne Amfi Tiyatro’da ve kentin farklı noktalarında, her yıl olduğu gibi bu yıl da, dolu dolu geçeceğini söyledi. Nidai Güngördü, açılışın Türkiye’de kapalı gişe oynayan  “Bir Valize Ne Sığar Ki” adlı tiyatro oyunu ile yapılacağını belirtti.

Etkinlik programı şöyle:

18 Haziran     Ankara Devlet Tiyatrosu “Bir valize ne sığar ki” tiyatro oyunu
09 Temmuz    Hadise konseri
23 Temmuz    Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri
06 Ağustos    Hayko Cepkin konseri
Eylül 2019     Yerli sanatçı ve müzik grupları konseri
06 Eylül         Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4/ Klasik Müzik konseri
10 Eylül         Fazıl Say konseri

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.