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Girne Belediyesi Resim Atölyesi ve Çocuk Yogası yarın başlıyor

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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 17 Temmuz - 14 Ağustos Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında tasarlanan Resim Atölyesi, Kervansaray Halk Plajı’nda 10.00 – 12.00 arası, Çocuk Yogası ise Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nda 10.00 -11.00 arasında yer alacak.

Girne Belediyesi Resim Atölyesi ve Çocuk Yogası yarın başlıyor
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Katılımın ücretsiz olacağı, atölye çalışmaları kapsamında kullanılacak materyallerin belediye tarafından karşılanacağı, çocuk yogasına belirli sayıda çocuk alınabileceği için kayıt yapılması gerektiği belirtildi. Kayıt ve bilgi için 0533 889 15 15 numaralı telefon aranabilecek.

PROGRAM

Seramik Atölyesi (4-12 yaş) - 24 Temmuz Salı - Yer: Zeytinlik Köy Evi- Saat: 10:00-12:00
Dans Atölyesi (10-15 yaş) – 25 Temmuz Çarşamba- 27 Temmuz Cuma 1 Ağustos Çarşamba- 3 Ağustos Cuma– Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi 10:00-11:00
Mandala Atölyesi (12-17 yaş)- 31 Temmuz Salı- 10 Ağustos Cuma- Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) 10:00-12:00
Çocuk Yogası ( 4-12 yaş) 24-31 Temmuz Salı- 7 Ağustos Salı- Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) Saat: 10:00-11:00
Spor Atölyesi (6-12 yaş) 2 Ağustos Perşembe- 9 Ağustos Perşembe –Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) Saat: 10:00-11:00
Plaj Turnuvası (6-12 yaş) 14 Ağustos Salı – Yer: Kervansaray Halk Plajı Saat: 9:00-12:00

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