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Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu açılıyor

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Girne Belediyesi Terminal binasında yer alan eski kültür merkezi yeniden inşa edilerek, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu olarak 12 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da hizmete açılıyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu açılıyor
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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, açılışa Milli Eğitim Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in de katılacağı belirtildi. 

Açılışın ardından saat 20:00’de Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak prodüksiyonu olan “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunu sahneye konulacak. 

GÜNGÖRDÜ: “KENT YAŞAMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eski binanın neredeyse yıkılarak yeniden inşa edildiğini, Girne’nin kapalı, kullanışlı, yeni bir tiyatro salonuna kavuşturulduğunu belirtti. 

Kente kazandırılan Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin ardından yeni bir tiyatro salonuyla kent yaşamına sosyal ve kültürel anlamda önemli katkı sağlanacağını kaydeden Güngördü, yeni salonun tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diledi. 

ATİK: “GİBETSU YENİ EVİNE KAVUŞTU”

Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun (GİBETSU) yeni, sağlıklı ve konforlu evine kavuştuğunu söyleyerek, tiyatronun kendi oyunlarının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından birçok tiyatro ekibini, müzisyenleri ve sanat aktivitelerini Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda misafir edeceğini kaydetti. 

Atik, sanatın üretildiği, sahnelendiği, seyircisiyle buluştuğu bu tür kamusal alanların daha da çoğalmasını diledi.

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