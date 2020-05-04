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Girne Belediyesi "Canım annem resim ve karikatür yarışması" düzenliyor

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Girne Belediyesi "Canım annem resim ve karikatür yarışması" düzenliyor

Girne Belediyesi, Deniz Plaza ve Atelier Arkın iş birliğinde yaklaşan anneler günü nedeniyle “Canım Annem Resim ve Karikatür Yarışması” düzenleyecek.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular anne ve Anneler Günü temalı resim ve karikatürler, sosyalisler@girnebelediyesi.com mail adresine veya 0533 879 9595 numaralı telefondan whatsapp üzerinden mesaj olarak gönderilerek yapılabilecek.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, başvuruların 15 Mayıs Cuma günü sona ereceği belirtildi. 

Her katılımcı en fazla iki eserle yarışmaya katılabilecek. Jüri değerlendirmesi ardından sonuçlar, 22 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

Jüride, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Deniz Plaza Direktörü Ayten Deniz, Atelier Arkın Program Koordinatörü Tülay Okan, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Musa Kayra, Sanatçılar Şenol Özdevrim ve Bedia Kale yer alıyor.

Dereceye girenlere, para ve resim kursu ödülleri verilecek.

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