Gençlerin dramı sahnede

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu tarafından gençlik dramı “Garagözün Perdesi” oyunu, izleyicilerle buluştu

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu tarafından bir perdelik gençlik dramı “Garagözün Perdesi” oyunu önceki akşam saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda izleyicilerle buluştu.

Oyunu yazan ve yöneten İlke Susuzlu, “Garagözün Perdesi” birbirini takip eden bölümlerden oluşan bir gençlik dramı. Gençlerin yaşadığı yokluk, kaybolmuşluk, boşluk gibi duyguları oyunda mercek altına yatırdı. Bu oyunda gençlerin kumar, uyuşturucu, alkol gibi illetlere niye saplanıp kaldığını, boşluk duygusunun içerisinde niye geri dönüşü olmayan hatalar yaptıklarını daha iyi anlatan ve yaşamı daha geleneksel bir dille yaşatan gölge oyununun vazgeçilmez iki karakteri olan Karagöz ve Hacivat anlatıyor. “Gençlik elden gidiyor” denir ya hep, Garagözün Perdesi’nden yansıyan hayatlarda ve gençlikle hem de kendimizle yüzleşeceğimiz bir oyunu izleyenlerle buluşturuyoruz.

Tiyatro oyununda Saldıray Özarı, Özgür Garipsancı, Özlem Özarı, Kumru Garabli ve bir çok oyuncunun rol aldığı “Garagözün Perdesi” oyunu izleyenlere keyifli ve güzel bir gece yaşattı.