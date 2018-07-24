Genç piyanistten İtalya'da büyük başarı

Ülkemizin genç piyanistlerinden Pelin Ece Acar, İtalya 'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülü kazandı

Kıbrıslı Türk genç piyanist Pelin Ece Acar, İtalya'nın Lovere kentinde düzenlenen IV. Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülü kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Pelin Ece Acar 14-18 yaş D kategorisinde konservatuar ve müzik akademisi öğrencileriyle yarıştı.

Vincenzo Balzani, Philippe Raskin, Yoshifumi Morita, CatiaIglesias, Emanuel Rimoldi'dan oluşan beş kişilik Jüri yarışmada Burgmüller-L'orage , Chopin-Scherzo no.2 eserlerini başarıyla seslendiren Ece'yi 93 puanla ikincilik ödülüne layık buldu.

İtalya'ya ailesi ve hocası Rauf Kasimov'la giden Pelin Ece doğal ve tarihi güzellikleriyle bir sanat şehri olan Lovere'de pek çok sanat etkinliğine katıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında İzmir Mozart Akademi Yarışmasında Birincilik Ödülü kazanan Pelin Ece Acar İtalya'da kazandığı ödülle beş Uluslararası ödül sahibi oldu.