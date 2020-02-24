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Genç piyanistlerden ABD’de birincilik

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Genç piyanistler Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu ABD’nin Miami şehrinde yapılan “Florida Keys İnternational” yarışmasının Piyano dalında iki birincilik ödülü kazandılar

Genç piyanistlerden ABD’de birincilik

Genç piyanistler Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye ve Avrupa ülkelerinden sonra bu kez de   ABD' nde başarıyla temsil ettiler. Florida’nın Miami Şehrinde gerçekleşen “Florida Keys İnternational”a Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği'nin de katkılarıyla  katılan her iki genç Piyano yarışmasında iki birincilik ödülü kazandılar.

RAUF KASİMOV'A ÖZEL ÖDÜL

Yarışma dünyanın pek çok ülkesinden çok sayıda katılımcının performans video kayıtlarının değerlendirilmesiyle gerçekleşti. Prof. Alla Hagigat Magerramova başkanlığındaki juri 15-18 yaş grubunda  yarışan 17 yaşındaki Pelin Ece Acar'ı birinciliğe, 12-14 yaş grubunda yarışan 12 yaşındaki Can Sakkaoğlu'nu birinciliğe ve hocaları Piyanist Rauf Kasimov'u özel ödüle layık gördü.

MİAMİ'DE ÖDÜL TÖRENİ VE GALA KONSER

Genç piyanistler, aileleri  ve hocaları Rauf Kasimov 13 Nisan 2020 de Florida'nın Miami kentinde gerçekleşecek ödül törenine ve gala konserine katılacaklar. Ödül töreninden hemen sonra yurda dönecek  Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile 17 Nisan akşamı gerçekleşecek konserde solist olarak çalacaklar. Konserde Pelin Ece Acar Grieg La minör piyano  konçertosu 1. bölümünü, Can Sakkaoğlu Mozart No 21  Andante konçertosunu orkestra eşliğinde seslendirecekler. 

YARIŞMA KATALOĞUNDA KIBRIS TÜRK HALK KIYAFETLERİYLE YER ALDILAR

Genç piyanistler Florida Keys Uluslararası Piyano Yarışması  kataloğunda Kıbrıs Türk Halk kıyafetleriyle yer aldılar. Son kazandıkları ödüllerle Bülent Ecevit Anadolu Lisesi  öğrencisi  Pelin Ece 10 kez, English School of Kyernia öğrencisi Can 6 kez uluslararası  ödül sahibi oldu.

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