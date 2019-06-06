Geçitkale'de 'Ben senim' tiyatro oyunu sahnelendi

Geçitkale Belediyesi Engelli Meclisi’nin hazırladığı “Ben Sen’im” adlı tiyatro oyunu sahne aldı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş “Özel Gereksinimi olan vatandaşlarımızın, toplumdan soyutlanmadan, hayatın her alanında yer almaları gerekliliği vardır. Belediyecilik, yol, kaldırım, asfalt ve temizlik yapmaktan ibaret değildir. Doğumdan ölüme kadar her alanda, tüm insanların ihtiyacını karşılayacak bir yapı olması gerekir belediyeciliğin. Göreve geldiğimiz gün itibarıyla, Geçitkale ve Beldesi’ni Engelsiz Belde yapmak yolunda birçok çalışma yaptık ve bu konuda kararlılıkla hizmet üretmeye devam edeceğiz. Tüm projelerimizi engellilere yönelik yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk defa bir belediye bünyesinde Engelliler Meclisi kurduk. Geçitkale ve Beldesi’ni engelsiz belde yapma konusunda kararlıyız. Ulaşamayacağımız hiçbir özel gereksinimli vatandaşımız kalmasın, bakıma muhtaç hiçbir çocuk ve yaşlı kalmasın diyerek yolumuza devam ediyoruz. Ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kalkınmanın bir parçası yapmalıyız.

Farklılıklarımız olabilir ancak gönüllerimiz bir olduğu müddetçe başarmamamız için hiçbir neden yok. Bu beldeyi özel gereksinimlilerimiz için, daha kolay, yaşanabilir bir belde yapmak konusunda, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Başta toplumun zihnindeki engeller olmak üzere, her türlü engeli aşarak, her biri kendi alanında başarılı olmuş, özel gereksinimli kardeşlerimi, tebrik ediyorum. Sizlerin azmi ve kararlılığı bize yol göstersin, karşılaştığımız zorluklar karşısında bizlere örnek olsun diyorum.

Bu muhteşem etkinliğin mimarları başta sevgili Leyla Ulubatlı, Mehmet Ulubatlı Hocalarıma, bu etkinliğin fikir babası Şube Amirimiz Leman Baykan’a, hemşiremiz Sevgili Sibel Boşnak’a, yine sahnede ter dökerek sanat yolunda devleşen kardeşlerimi kutlar ve emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkürü bir borç bilirim.”açıklamasında bulundu. (MHA)