Geçitkale Belediyesi Tiyatro Kulübü perdelerini açıyor

Tuncer Cücenoğlu tarafından kaleme alınan, Kadın Sığınağı isimli tiyatro oyununu, Leyla Ulubatlı yönetmenliğinde 6 Mart`ta Saat 20:00`de izleyicisi ile buluşacak

Geçitkale Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi ( GBSAM ) Tiyatro Kulübü, 2019-2020 sezonunda perdelerini, 6 Mart`ta Kadın Sığınağı" oyunuyla açacak. Geçitkale Belediyesi Basın Bürosu yaptığı yazılı açıklamada, Tuncer Cücenoğlu tarafından kaleme alınan, Kadın Sığınağı isimli tiyatro oyununu, Leyla Ulubatlı yönetmenliğinde 6 Mart`ta izleyicisi ile buluşacak.

Saat 20:00`de başlayacak gösterim, Geçitkale Gençlik Kültür ve Kongre Merkezi`nde sahne alacak. Oyun 8 Mart akşamı aynı yerde ve aynı saatte gösterimine devam edecek.

"Kadın Sığınağı"

Tüm gelirinin Lösemi Hastası, minik Demir`in tedavisi için bağışlanacağı oyunda, 11 kadın oyuncu rol alıyor. Farklı nedenlerle bir kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir günün anlatıldığı oyunda, gazetelerin 3'üncü sayfalarına yansıyan hayatlar göz önüne serilerek, kadına yönelik şiddet ve istismar sorgulanıyor.

Öztaş: ‘’Türk kadınının, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum’’

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, oyun öncesinde hem Kadın Sığınağı oyunu ile ilgili hem de yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile kısa bir açıklamada bulundu. Şunları söyledi: ‘’ Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan emekçi kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Sokak ortasında arkası arkasına katledilen, töre ve geleneklerin gerisine gizlenen caniler tarafından gencecik yaşta hunharca canlarına kıyılan kadınların, genç kızların dramları millet olarak yüreğimizi sızlatmaktadır.

Kadınlara uzanan kirli ve kanlı ellerin kırılıp atılması ve suçluların hak ettikleri cezaların verilmesi için vakit geçirilmeksizin ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile Geçitkale Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi (GBSAM) Tiyatro Kulübümüzün hazırladığı Kadın Sığınağı isimli oyunu sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Tiyatro, bir ülkedeki kültürün, tarihinin sosyal toplumsal ve siyasi yaşamının aynasıdır. Tiyatrocuların sahneledikleri oyunlarla toplumsal sorunlara karşı farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Tiyatro icra eden herkese, topluma ayna tuttukları için teşekkür ederim. Tiyatro Kulübümüzün hazırladığı oyuna, başta Geçitkale`de yaşayan halkımızı, emekçi kadınlarımızı, tiyatro severleri, kısaca ülkemizdeki tüm insanlarımızı oyunumuzu izlemeye davet ederiz. Bunun yanında kulübümüze emek veren 11+1 yürekli kadınımız ve kız çocuğumuza gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutlar, bu güzel ve özel oyundan dolayı onları tebrik ederiz.’’ dedi.