"GAÜ 6. Tiyatro Günleri" başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen GAÜ 6. Tiyatro Günleri, 27 Mart Çarşamba günü “Rumuz Goncagül” oyunu ile başlıyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Suner sergilenecek olan; oyunların 27 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında, GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de saat 20.00’de gerçekleşeceğini belirtti.

Tiyatro Günleri bünyesinde, 27 Mart Çarşamba günü “Rumuz Goncagül”, 28 Mart Perşembe “Ruki”, 1 Nisan Pazartesi Şifa Niyetine, 2 Nisan Salı “Two Turkish Tenors”, 3 Nisan Çarşamba “Antigone”, 4 Nisan Perşembe “Sevgili Doktor”, 5 Nisan Cuma “Hoşgeldin Boyacı” adlı oyunların sahne alacağı bildirildi.

GAÜ 6. Tiyatro Günleri Kapsamında; Reha Özcan, Altan Erkekli, Veysel Diker, Atılgan Gümüş, Bekir Çiçekdemir, Cenk Bıyık, Serkan Kuru, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Yöneten ve uyarlayan Murat Çıdamlı, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin, Gözde Çetiner gibi usta oyuncuların GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de sahne alacağı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla düzenlenen Tiyatro günlerine, KKTC Telsim İletişim Sponsoru, Dance FM Medya Sponsoru, Le Chateau Lambousa Hotel Konaklama sponsoru olurken, Ektam Kıbrıs LTD., Gülgün Süt Ürünleri ve Koli İnşaat Firmaları ise GAÜ 6. Tiyatro Günleri’nin sponsorluğunu üstleniyor.

Ünlü oyunların sahne alacağı GAÜ 6. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunlar için biletlerin; Girne Akpınar Pastanesi, GAÜ Pitstop, Lefkoşa Zehra 11 cafe ve online olarak www.gisekibris.com adresi üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr adresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtilen açıklamada, bilet fiyatlarının; öğrenci 10 TL tam ise 25 TL olduğu ifade edildi.