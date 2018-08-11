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Folklorcülerimiz İspanya’yı fethetti

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Folklorcülerimiz İspanya’yı fethetti
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Alayköy Folklor Derneği, 17 Temmuz – 25 Temmuz 2018 tarihleri arasında İspanya Festivaller Birliği “Festifolk Espana” tarafından düzenlenen Festival Internacional de Foklore Vélez Rubio adlı Halk Dansları Festivali’ne katıldı. Kültürümüzün çeşitli dansları ve kıyafetleri ile kına gösterisi ve 40 dakikadan oluşan gösterilerini sunan Alayköy Folklor Derneği aynı zamanda festivalde bulunan 3 farklı İspanya ekiplerinin de kültürlerine tanık oldular. Festival komitesi tarafından düzenlenen farklı şehirlerde konaklama ve yoğun gezi programı sayesinde Alayköy Folklor Derneği İspanya’nın 5 farklı şehri olan Madrid, Fregenal de Sierra, Sevilla, Vélez Rubio (Almeria) ve Barselona’yı görme fırsatına sahip oldular.

Bununla birlikte gerçekleştirilen hediye alış verişlerinde ülkemizin ve kültürümüzün tanıtıcı broşür ve objeleri festival komitesi ve diğer ekiplere takdim edilerek ülkemiz adına büyük bir kazanç sağlandı.

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