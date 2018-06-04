FOGEM'den “Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği”

Folklor Ve Gençlik Merkezi Derneği’nin (FOGEM) organize ettiği “Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği” 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek şenliğe bu yıl Meksika, Kırgızistan, Hindistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’den çocuk grupları katılacak.

Uluslararası Festivaller Birliği (UFB) takviminde de yer alan festival çerçevesinde, ülkenin farklı yerlerinde gösteriler yapılacak.

Lefkoşa’daki gösteriler 8 Haziran günü 19:15’te Metropol bölgesindeki LTB ye ait park yerinden kortej yürüyüşü ile başlayıp Göçmenköy Sanat Parkı’nda sona erecek ve burada sahne gösterileri yapılacak.

9 Haziran günü yine aynı saatte, aynı yerden başlayarak “FOGEM İle Yaz Bembeyaz” etkinliği yapılacak.

Tüm katılımcıların beyaz gömlek veya t-shirtlerle katılacakları etkinlikte, modern danslar sunulacak.

Ayrıca Lefkoşa’daki gösteri alanında çeşitli yiyecek ve içeceklerin satılacağı stantlar kurulacak.