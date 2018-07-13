FOGEM Bursa'da ikincilik kazandı

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen festival etkinlikleri çerçevesinde halk dansları yarışmasının finali Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.
Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği final gecesinde, katılımcı 24 ülkeye mensup halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.
Birinciliği Bulgaristan'ın kazandığı etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinciliği, Makedonya ise üçüncülüğü elde etti.
Daha sonra dans gruplarına ödülleri verildi.
Finalde, yarışmaya katılan dans grupları dostluk ve barış mesajı içeren şarkılarla veda etti.