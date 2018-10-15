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“Film Afişlerinde Kıbrıs” Sergisi açıldı

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“Film Afişlerinde Kıbrıs” Sergisi 3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde açıldı

“Film Afişlerinde Kıbrıs” Sergisi açıldı
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Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Dünyası 3'üncü Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde, küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı “Film Afişlerinde Kıbrıs Sergisi” açıldı.
YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs ile ilgili çekilen veya Kıbrıs’ta çekimleri gerçekleştirilen yerli ve yabancı filmlerin afişlerinin yer aldığı “Film Afişlerinde Kıbrıs” sergisi İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda sergileniyor.
Serginin açılışını, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Direktörü Okay Karacan, Azerbaycan Bakü Kültür Müşaviri İrfan Çiftçi, NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, ve Türkmenistan sinemasının usta yönetmenlerinden Hocakulu Narliyev tarafından gerçekleştirildi.
YDÜ’nün de KKTC’yi temsilen proje ortağı olarak yer aldığı, “8 ülke, 8 şehir, 1 festival” sloganıyla hayata geçirilen festival kapsamında, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, “Film Afişlerinde Kıbrıs” sergisinin küratörlüğünü üstlendi.


KASIM AYINDA KKTC’DE GÖSTERİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Proje ortağı olan ülkelerdeki gösterimlerine devam eden Türk Dünyası Film Festivali’nde , 4-11 Kasım tarihlerinde YDÜ ev sahipliğinde KKTC gösterimleri yapılacak. 

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