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Festival güzelleri Arjantin’e gitti

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İskele Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde erkek festival güzeli Arjantin’den Cristian Trasel, kadın festival güzeli ise yine Arjantin’den Gabriela Lopez oldu

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Festival güzelleri Arjantin’e gitti
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51. İskele Festivali önceki akşam İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam etti. Bu yıl 24. kez düzenlenen Halk Dansları Festivali kapsamında Geleneksel Kostüm Defilesi ve Festival Güzeli Seçimi gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesinde Ergazi Kadınlar Korosu  konser verdi.

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede en iyi erkek kostüm ödülü Türkiye’nin, en iyi kadın kostüm ödülü ise K. Makedonya’nın oldu. 

Bu yılki erkek ve kadın festival güzeli ödülleri Arjantin’e gitti.  Erkek festival güzeli Cristian Trasel, kadın festival güzeli ise yine Arjantin’den Gabriela Lopez oldu.

Erkek festival güzeli ikinciliğine Türkiye’den Cemal Kağan Öztürk, üçüncülüğe K. Makedonya’dan Viktor Krstenvski seçilirken; Kadın Festival Güzeli ikincisi K. Makedonya’dan Blagica Pupunovska, üçüncü ise Şili’den Valentina Abarca seçildi.

Kadın İskele Güzeli olarak Türkiye’den Gülçin Rahimova seçilirken, Erkek Basın Güzeli
Arjantin’den Cristian Trasel, Kadın Basın Güzeli Şili’den Jeniffer Barisich, Kadın Venüs Beach Güzeli Kazakistan’dan  Akkant Smagulova  seçildi.

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