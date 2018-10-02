Fazıl Say ile muhteşem gece

Dünyaca ünlü piyano ustası Fazıl Say, Salamis Antik Tiyatrosu’nun tarihi dokusu ve akustiğindeki resitaliyle bir kez daha büyüledi

Dünyaca ünlü piyano virtüözü ve besteci Fazıl Say, 16.Uluslarası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da konser verdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde başlayan konserde, Camille Saint-Seans’ın 2.Piyano Konçertosu yorumlandı. Ardından Fazıl Say, tek başına sahne alarak Solo Piyano için bestelediği Op.78 Truva (Troy) Sonat’ını seslendirdi. Ozan Anlatıyor “Homeros”, Ege Rüzgârları, Truva Kahramanları, Sparta, Helen – Aşk, Truva, Aşil, Savaş, Truva Atı ve Sonsöz olarak 23 tema içeren 10 bölümden oluşan Truva Sonatı piyano resitaliyle hayranlarını adeta büyüledi. Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşen konsere ilgi oldukça büyüktü. Say, konser sonunda sanatseverlerin dakikalarca süren alkışları sebebiyle tekrar sahneye gelerek, kendisine ait bestesini seslendirdi.