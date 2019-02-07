banner255
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
4 0
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
11 0
 
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
13 0
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
72 0
Goller Akyerli anısına atıldı
Goller Akyerli anısına atıldı
58 0
Geleceğin mimarları hazır
Geleceğin mimarları hazır
21 0
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
112 0
banner82

“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi

banner27

“Cumartesi Anneleri”ni, kadın cinayetlerini, emekçi kadının sömürüsünü ve tüm bunlara sessiz kalmaktan duyulan utancı konu alan “Ev Yapımı ?” isimli oyun, Girne’de sahnelendi

“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
banner215

 

 

Mask-Kara Tiyatrosu’nun “Ev Yapımı ?” isimli oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi. 
Oyun, gözaltında kaybolan yakınlarını ve siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayanların oluşturduğu “Cumartesi Anneleri”ni, kadın cinayetlerini, emekçi kadının sömürüsünü ve tüm bunlara sessiz kalmaktan duyulan utancı konu alıyor.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, oyunun sonunda yaptığı konuşmada, oyunda, Türkiye’deki “Cumartesi Anneleri”nin konu yapıldığını belirterek, 12 Eylül ve sonrasında Türkiye’de yaşananlara dikkat çekti. Güngördü, Türkiye’nin aydınlık günlere doğru yol alacağına inancını dile getirdi.
Girne Belediyesi’nin kış-ilkbahar kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 11 Şubat Pazartesi, tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Levent’in, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?” konulu söyleşisi yer alacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.