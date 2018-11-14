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Eti Çocuk Tiyatrosu'ndan Kırmızı Başlıklı Kız oyunu

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Eti Çocuk Tiyatrosu'ndan Kırmızı Başlıklı Kız oyunu
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KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü kapsamında KKTC’de turneye çıkan Eti Çocuk Tiyatrosu, “Kırmızı Başlıklı Kız” çocuk oyununu Gazimağusa’nın ardından Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta da sahneleyecek.
Oyun 16 -17 Kasım’da Lefkoşa sahnelenecek. 16 Kasım’daki oyun Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 09.00/11.00/14.30 olmak üzere 3 seans, 17 Kasım Cumartesi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphanesi Salon 4’te saat 11.00’de tek seans oynanacak.


Kırmızı Başlıklı Kız, 19-20 Kasım’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde 21-22 Kasım’da Girne Amerikan Üniversitesi GAÜ Spectrum’da oynanacak. Oyunlar 09.00 ve 11.00 olmak üzere iki seansta izlenebilecek.
Eti Çocuk Tiyatrosu’nun KKTC’ye Milli Günleri Kutlama Komitesi davetiyle geldiği, projenin Ayhatun Ateşin sorumluluğunda yürütüldüğü açıklandı.
 

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