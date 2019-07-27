Eşi olmayan büyük bir hazine yaratılıyor

YDÜ’de sergiler hız kesmiyor. Bakan Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile çok büyük bir hazine yaratıldığını söylerken, Bakan Sucuoğlu ise, YDÜ’nün sanat çalışmalarıyla ambargoların kırılabildiğini söyledi. Sanatçılar ise “Dr. Suat Günsel kadar halkını, toprağını ve sanatı önemseyen biri ile karşılaşmadık” dedi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde Türkiye’den 12 ressamın 25 eseri ile Özbekistan’dan 6 ressamın 25 eseri ve Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un 17 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” ve Kazym Amankossov’un Kişisel Resim Sergisi, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’nda yer alan üç ayrı serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat alanında küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dünya üniversiteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olduğunu belirtti.

Eğitimde, 2-102 yaş arası bireyler için üniversite eğitimi stratejisi taşıdıklarını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerine ek olarak; 2018-2019 Öğretim döneminde 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni” hayata geçirdik. Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” eğitim-öğretim hayatına başlamış bulunmaktadır” dedi.

Yepyeni ve özgün bir model olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde çocukların laboratuarlarda, araştırma merkezlerinde, müzelerde, sanat atölyelerinde ve doğada birebir profesörlerle, akademisyen sanatçılarla uygulamalı eğitim aldığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, bununla birlikte onları dünyanın en önemli bilim adamları ile buluşturarak müthiş ufuklarını daha da genişletmelerini sağladıklarını söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında da son 9 ayda kampüste 82 sergi açıldığını, hali hazırda kampüste 9 serginin sanatseverlerle buluştuğunu da aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesinde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.

Özbekistan Sanatçıları adına konuşan Allabergenov Sardor ise Kuzey Kıbrıs’a davet aldıkları zaman endişe duyduklarını ancak yaratıcılık dolu atmosferi ve arkadaşlarını gördükten sonra rahatlık ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye Sanatçıları adına konuşan Halil Yavuz Ertürk de, “Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in vizyon ve misyonu ile başlatılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi için Türkiyeli sanatçılar olarak 15 gün boyunca güzel Kıbrıs’ı gezerek tadını çıkardık. Bu büyük projeye dahil olmaktan ve katkı koymaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise, 1974’ten sonra Kıbrıs Türk Halkının bir Cumhuriyet kurduğunu fakat ambargoları bir türlü kıramadığını dile getirerek, 31 yıllık bir geçmişi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin başlattığı sanat çalışmaları ile ambargo zincirinin kırılabildiğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, “Bu biraz uğraş ve gayret isteyen bir iş. Yakın Doğu Ailesi’ni bu konuda bayrağı en önde taşıdığı için kutluyorum. Bu başarıların giderek artacağını görüyoruz. Şu anda 12 bin esere ulaşıldı, 20 bin hedefi dünyada bir ilk, Dünya şampiyonluğuna doğru gidiliyor. Başarılarınızın devamı dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Türkiye Sanatçıları ile Özbekistan Sanatçılarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından teşekkür belgesi plaketi takdim edildi. Kazakistanlı sanatçı Kazym Amankossov’ya ise Gümüş Anahtar Onur Ödülü Takdim edildi.

Ödül takdimi sonrası konuşan Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov da, sözlerini başında Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Kıbrıs’ın güzel doğasına, mimari ve kültürel mirasına dokunma fırsatı bulduklarını dile getiren Amankossov, “Bu vesile ile farklı ülkelerden sanatçılarla tanışma şansı bulduk. Ayrıca eserlerimizin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Plaket ve ödül takdiminin ardından üç ayrı serginin açılışı gerçekleştirilerek sergiler gezildi. Farklı ekoller ve tarzda çalışmaların yer aldığı sergiler, 2 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonları’nda izlenebilecek.

ÜÇ AYRI KİŞİSEL RESİM SERGİSİ DE AÇILDI

Öte yandan Kazakistanlı sanatçılar Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 50 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından önceki gün Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan üç ayrı serginin açılışında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi sergi açılışlarına heyecanla geldiğini belirterek her seferinde farklı ve değişik düşüncelerin özünü çok daha farklı noktalara gittiği bir dünyanın içerisine girdiğini söyledi.

Sanatın zenginliğinin her anlamda yaşandığını dile getiren Bakan Taçoy, 15 Kasım 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile çok büyük bir hazine, değeri biçilmeyecek ve herhangi bir şekilde bir daha yaratılmayacak bir olgunun bir araya getirilmesinin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı Sanatçılar Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva’ya Gümüş anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

Ödül takdiminin ardından konuşan Rashida Mugaveyeva, bugüne kadar toprağını, halkını ve sanatı bu kadar düşünen bir insan ile karsılaşmadığını dile getirerek, yarattığı atmosferden dolayı Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e teşekkürlerini sundu.

Bakytkali Urazov da, “Kıbrıs'ı tanımak, güzelliğine hayran kalmak, tarihini öğrenmek, birçok arkadaşı bulmak için harika bir fırsatımız oldu. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin, dünyaya yeni isimler, yeni çalışmalar, yeni keşifler göstermesi gereken en heyecan verici, ilginç ve gerekli girişimlerden biri olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Askar Akhamanov da, “Konuksever Kıbrıs halkına ve toprağına ve bizi buraya davet eden Dr. Suat Günsele şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.

Daha sonra üç ayrı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ressamların ayrı ayrı hazırladıkları eserlerinde sembolizm ve dekoratif tarzda çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergiler, 2 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta için, 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.