Eserlerin bereketi, YDÜ’den tüm dünyaya yayılacak

Türkmenistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı resim sergisi, Bakan Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı. Taçoy, ressamların eserlerinin bereketinin YDÜ’den tüm dünyaya yayılacağını ve KKTC’ye farklı bir anlam vereceğini vurguladı

Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan iki ayrı serginin

açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, her kurdele kesilişi sonrası güzellik ve estetikle dolu yeni bir dünyaya doğru bir kapı aralandığını ifade ederek kadın imajları, sembolizm tarzında kadınların felsefesini ve manevi dünyasını yansıtan eserlerin sanatseverlerle buluşacağı bir serginin açılışının yapıldığını söyledi.

Türk kadınının, çağdaş dünya kadınının sahip olduğu haklara kavuşmasının Atatürk'le olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Atatürk'ün “Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını gibi emek verdim diyemez. Belki erkeklerimiz memleketi istila edenlere karşı süngüleriyle, düşmanın süngülerine göğüslerini germekle düşman karşısında durdular. Fakat erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, ormandan odunu, keresteyi getiren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber sırtıyla kağnısıyla, kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin harp malzemesini taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakâr, o ilahî Anadolu kadınları olmuştur. Bundan ötürü hepimiz, bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim” sözlerini kullandı.

TÜRK HALKLARI ADINA ADIM ATAN SUAT GÜNSEL’İ KUTLUYORUZ

Sanatçı Aynagozel Nuryeva da, “Burada bu anı paylaştığımız için Dr. Suat Günsel’e teşekkür etmek isterim. Türk dünyası halkları adına düzenlenen sempozyuma katıldığım için çok mutluyum. Dr. Suat Günsel’e topluma ve ülkelerin manevi gelişmesi adına attığı her adım ve bize sağladığı fırsat ile her türlü destek için şükranlarımızı sunmak isterim” dedi.

Sanatçı Annadurdy Myradaliev de, “Dr. Suat Günsel’in Türk dünyası adına yaptığı katkıların tarihi bir önemi vardır. Türkmenistan ressamları adına böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyarız. Hepinize başarılar dileriz.”

BAKAN TAÇOY: “RESSAMLARIN ORTAYA KOYDUĞU ESERLERİN BEREKETİ YDÜ’DEN TÜM DÜNYAYA YAYILACAK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise serginin girişinde gördüğü koca tabloda yansıtılan kadınla erkeğin ağırlığı, kendi özüyle, hareketiyle resmin verdiği duygu ile salona girmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Bakan Taçoy, “Renklerin alıcılığı ve parlaklığı güne verdiği enerjiyi çok daha farklı yöne çekerken eserlerde kullanılan kırmızı ve sarının insan hayatına verdiği enerjiye karşı direnememenin verdiği hazzı da aynı şekilde yaşıyorsunuz. Salonun içerisinde bir bereketi andıran hava var. Eserlerde yer alan Nar’ın meyve olarak tadı ve görüşü yanında temsil ettiği bereketi salona girerken hissetmek çok farklı bir şey. Bir kadın gözüyle narın tuvalde bir kadınla eşleşmesi harika görünüyor. Erkek gözüyle bunu izlemek kadının farklı şekilde görüldüğünü ortaya çıkarıyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 15 Kasım 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için koyduğu 20 bin eser hedefini heyecanla beklediklerini ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ressamların ortaya koyduğu eserlerin bereketinin Yakın Doğu Üniversitesi’nden tüm dünyaya yayılacağını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne farklı bir anlam vereceğini vurguladı. Sanatın günümüze vermiş olduğu ışığı ve enerjiyi hissederek güne başlanması gerektiğini de sözlerine ekleyen Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bunu eğitimde, sanatta, bilimde ve sağlıkta her alanda gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözlerinin sonunda Suat Hoca’nın odasında sadece yığınlarla tablo görüldüğünü dile getiren Bakan Taçoy, bunun sanatseverliğin, yaratıcılığın, bereketin gerçek yüzü olduğunu ve her şeyin bir arada toplandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’ya Gümüş anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

Daha sonra iki ayrı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ressamların ayrı ayrı hazırladıkları eserlerinde sembolizm, kadın ve nar figürü tarzında ki çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergiler, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta için, 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.