Eren’in büyük başarısı

YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Cengiz Eren’in bestesi, Miami International GuitART Festivali’nde birincilik ödülüne layık görüldü

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Cengiz Eren’in Solo Gitar için Three Portals isimli bestesi, Miami International GuitART Festival (MIGF) kapsamında düzenlenen ve 23 farklı ülkeden 59 bestecinin katıldığı Kompozisyon yarışmasında (I. Tense and Fluid, II. Resonant, III. Hommage to Georg Friedrich Haas) birincilik ödülüne layık görüldü.

Birincilik ödülüne layık görülen, Dr. Hakkı Cengiz Eren’in Solo Gitar için Three Portals isimli bestesi, 24 Şubat 2018’de ünlü gitar ustası Celso Cano tarafından icra edilecek.

Dr. Hakkı Cengiz Eren'in çalışmaları Türkiye, ABD, Brezilya ve Avrupa’da Senfoni Orkestraları ve Solistler Tarafından Seslendirildi

Dr.Hakkı Cengiz Eren'in çalışmaları bugüne kadar, ABD, Avrupa, Brezilya ve Türkiye'de çeşitli etkinliklerde seslendirildi. Sanatçının bu çalışmaları; Garth Knox, Juliet Fraser, Émilie Girard Charest, Mak Grgic, Ensemble Schallfeld, Ensemble Móbile, Ensemble Suono Giallo, Ensemble Composit, Schwerpunkt Ensemble, Ecce , Argus Quartet, Ensemble Nodus ve Thornton Senfoni Orkestrası gibi topluluklar ve solistler tarafından icra edildi.

Dr.Hakkı Cengiz Eren, Royaumont vakfı tarafından 2017 yılında Meitar Topluluğu için yeni bir eser yazmak üzere görevlendirildi. Kendisine layık görülen uluslararası ödüller arasında Hans J.Salter’ı Anma Ödülü, MIGF kompozisyon yarışmasında birincilik ödülü, Peter David Faith’i Anma Ödülü, Kirkoskammer Kompozisyon Yarışması (özel ödül), Donald Aird Earplay Yarışması (finalist) ve Amerikan Ödülü (finalist) yer almaktadır. Ayrıca, 2016 yılında Ablaze Records Orchestral Masters, Vol.4 için seçilen 10 besteciden biri oldu.

2008-2017 yılları arasında Royaumont Voix Nouvelles, Sound of Wander, Darmstadt Yaz Kursu, Impulsakademisi, IlSuono Akademisi, Kompozit Festivali, Musiikinaika, Etchings Festivali, Soundscape Festivali ve Los Angeles Microfestfestivali dahil olmak üzere çeşitli uluslararası festivaller, atölyeler ve masterclasslara katıldı. Bu gibi ortamlarda Philippe Leroux, Alex Mincek, Pierluigi Billone, Stefan Prins, Simon Steen-Andersen, Mauricio Sotelo, Klaus Lang, Francesco Filidei, BeatFurrer, Franck Bedrossian, Mark Andre, Onur Türkmen, Joël Bons, ve Michael Quell gibi uluslararası alanlarda ün yapmış isimlerle birlikte çalıştı.

Peabody Enstitüsünde klasik gitar performansı alanında lisans eğitimini tamamlamladıktan sonra, Michigan Üniversitesinde kompozisyon alanında yüksek lisans yaptı. Yakın zamanda, USC Thornton Müzik Okulu'nda, Stephen Hartke, Donald Crockett ve Sean Friar gibi hocalardan aldığı derslerle, beste alanında doktorasını tamamladı.

Çağdaş müzik, mikrotonal yaklaşımlar, akortlama sistemleri, spektralizm, erken müzik, lavta ve barok gitarı repertuvarı gibi alanlara ilgi duyan Dr. Hakkı Cengiz Eren, kariyerinin önemli bir parçasını öğretmenlik olarak Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda teori derslerinin yanısıra koro yönetimine de katkıda bulunmakta