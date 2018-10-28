Enver Ermetal, 40 yılını ‘Yalan’ albümünde topladı

Ülkemizin sanatçılarından Enver Ermetal 40 yıllık müzik yaşamını bir albüme sığdırdı

Ülkemiz sanatçılarından Enver Ermetal söz ve müziği kendisine ait olan 10 bestesi ve 3 cover parçasının yer aldığı ‘Yalan’ isimli albümünün tanıtımını önceki akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirdi. Gazimağusa Belediyesi’nin ana sponsorluğunda yoğun bir katılımla yapılan tanıtım etkinliğinde 40 yıllık müzik yaşamını bir albüme sığdıran müzisyen, bestekâr ve solist Ermetal, tanıtımın ardından konser de verdi. Konserin ardından albüme katkı koyan kişi ve kurumlara plaket verildi.

Müzisyen Enver Ermetal, en büyük zenginliğinin eşi, dostu ve arkadaşının çok olması olduğunu ifade ederek,“40 yıldır müzik yaptım, profesyonel çalıştım, çocuklarımı müzikten yetiştirdim. Bu sürede birçok bestelerim oldu. Bunların içinden beğeneceğinizi düşündüğüm 10 tanesini çektim İnanç Eyüpoğlu ile beraber. 2 yılık mücadele verdik. Albümü canlı çaldık. O sıcaklığı zaten hissedeceksiniz. Birçok elit müzisyen ve yerli sanatçımız çaldı albümde. Konserde dinleyeceksiniz” dedi. Enver Ermetal, müzisyenlere yavaş yavaş değer verilmeye başlandığını, başvurduğu tüm devlet kuruluşlardan yardım aldığını ifade ederek, ana sponsor olarak Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in albüme büyük destek verdiğini, Turizm ve Çevre Bakanı’nın destek verdiğini, çalışmanın meyvesini bugün alarak sonuca ulaştığını söyledi. Ermetal, albümü ve çalışmayı gelecek nesile miras bırakmak ve ışık tutmak için yaptığını da sözlerine ekledi.

Konser sonrasında, müzisyenin annesi ve babası Ayten-Erol Ermetal çiftine, eşi Hatice Ermetal’a, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e,Catering Sponsoru Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, Onair Records Müzik ve Video Yapımları Genel Direktörü İnanç Eyüpoğlu’na, CD’nin tasarım ve baskınını yapan Ajans Orient Şirketi Direktörü Hasan Güner’e, sanatçılar Ümit Tulumbacı, Mustafa Fegan, Çağla Vural ve Ayşen Barışsal’a plaket verildi.