En iyi 12 vampir kitabı

İnsan yavrusunun hayal âlemi, muhayyele gücü ona yaşadığı ilk günden bugüne çeşitli senaryolar yazdırmıştır. Mitolojik öyküler, efsaneler, olağanüstülük barındıran destanlar insanın yaratıcılığının edebiyattaki en iyi örneklemelerinden birkaçıdır.

Edebiyat tarihleri bize gösterir ki bu insanüstü varlıkları içeren öyküler bölgeden bölgeye farklılıklar gösterse dahi içerikleri birbirine oldukça yakındır. Tüm bu kadim kurmacaların ilkel insanın varoluşu anlamlandırma çabası olduğunu söyleyebiliriz. Antik Yunan döneminden bu yana hayatımızda yeri olan vampir karakteri de aynı çabanın ürünüdür. Bugün çoğunluğun en fazla bir sanat eserindeki zenginlik olarak gördüğü vampire insanlık çağlar öncesinde inanmış ve çeşitli sorunları ona atfetmiştir. Bugün sinemada, edebiyatta oylumlu bir yere sahip olan vampiri içeren önemli romanlara bakacağız. İşte vampir edebiyatı hakkında okumanız gereken 12 kitap!

1. Dracula – Bram Stoker

İrlandalı yazar Stoker’ın yazdığı ve vampir kültürünün de temellerinin atıldığı Dracula, yayımlandığı günden bu yana en çok okunan vampir kitapları arasında. Jonathan Harkes adlı dürüst ve başarılı hukukçunun, Kont Dracula’nın şatosuna yaptığı seyahatla başlıyor kitap. Transilvanya tepelerindeki şatosunda oturan ve herkese korku salan Dracula yalnız bir korku edebiyatı temelli değildir. Yazıldığı Viktorya devrinin ikiyüzlülüklerinin de bir eleştirisidir.

2. Korku Ağı – Stephen King

Yaşayan en büyük korku edebiyatı yazarlarından Stephen King’in ilk vampir romanıdır. Ben Mears adlı yazarın çocukluğundan bu yana peşini bırakmayan korkularıyla yüzleşmek için bir roman yazması, eserin konusunu oluşturur. Mears, bunun için çocukluğunun geçtiği Lot’a döner ve orada tanık olmaya başladığı kuşkulu olaylar Mears’ı dehşetengiz anılarına götürür. Uzayıp giden ölüm listesi bakalım kasabayı ne hale sokacaktır?

3. Vampirle Görüşme – Anne Rice

Amerikalı yazarın Vampir Günlükleri serisinin yayımlanan ilk kitabıdır. Bir otel odasında oturup kendi hayat hikayesini, tarihini destansı bir dille anlatan özgün bir vampir çıkıyor karşımıza. Dracula’dan sonra vampir edebiyatının en yetkin örneği sayılır kitap. Brad Pitt, Tom Cruise ve Antonio Banderas kadrolu 1994 yapımı uyarlama film de tıpkı kitap gibi vampirli filmlerin en kült örneklerinden biridir.

4. Carmilla – Sheridan Le Fanu

Sinemada da edebiyatta da genellikle güçlü erkek modellerle karşımıza çıkan vampir tipi bu kitapla ezber bozuyor. En meşhur vampir romanı Dracula’dan daha önce yazılmış olan Carmilla’nın başkişisi bir kadın vampir. Hatta edebiyatın ilk lezbiyen vampiri. Genç Carmilla ile esrarengiz, gizem dolu bir kadının arasındaki öyküyü anlatan eser yarattığı karakter açısından en özgün vampir kitaplarından biri.

5. Bela-Osmanlı’da Bir Vampir – Mehmet Bilal Dede

Türk edebiyatında da eski ve güncel vampir içerikli romanlar görülür. Bunlardan güncel ve en bilinenlerinden biridir bu kitap. 27 yaşında hayatını kaybedip bir vampire dönüşen karakterin Osmanlı devri İstanbul’undaki yaşadıkları kitabın konusu.

6. Tarihçi – Elizabeth Kostova

Okült kurgunun önemli örneklerinden biri de Tarihçi eseridir. Yayımlandığı dönemde ülkemizde çok satanlardan biri olan kitap, gerçekle kurgunun bileşiminden meydana geliyor. Bir voyvoda ve gerçek bir tarihî kişilik olan Vlad Tepes ile Kont Dracula aynı kişilikte harmanlanıyor.

7. Dracula Günlükleri – Kim Newman

Dracula eserinden devam eden kitap 1888 yılına bir dönüş yapıyor. Kont Dracula’nın Kraliçe Viktorya ile evlenişi ve ardından Londra’da artan vampir salgını kitabın içeriğini oluşturuyor. Yazar ayrıca pek çok farklı edebî karakteri de kitabına taşıyor. Bunlardan birkaçı; Sherlock Holmes, Dr. Jekyll ve Müfettiş Lestrade.

8. Sislerin Vampiri – Christie Golden

Tehlikeli ve dehşetli Ravenloft topraklarında geçen bir vampir öyküsü. Jander Sunstar adlı vampirin bu topraklara girmesi, ardından yaşanan karanlık ve macera dolu bir dizi hikâye kitabın konularını oluşturuyor. En meşhur vampir Dracula’dan esinlenilerek yazılan kitap üslubu ve olay örgüsü bakımından oldukça akıcı bir etkiye sahip.

9. Kemikler Şehri – Cassandra Clare

Ölümcül Oyuncaklar Serisi’nin ilk kitabı olan Kemikler Şehri olağanüstü karakter bakımından zengin bir kadroya sahip. Yalnızca vampirler değil, kurt adam ve periler de kitabın başlıca karakterlerini oluşturuyor. On beş yaşındaki bir çocuğun tanık olduğu cinayet ve cinayeti işleyenlerin normal insanlara benzememesi işin şaşırtıcı noktası.

10. Alacakaranlık – Stephenie Meyer

Onuncu sırayı, aynı adı taşıyan filmin de etkisiyle günümüzün en meşhur vampirlerine sahne olan Alacakaranlık serisinin ilkine ayırdık. Birçoğumuzun filmden aşina olduğu Alacakaranlık kitabı, elbette filmden daha ayrıntılı, daha yoğun bir anlatıma sahip.

11. Ölüm Dansı: Anita Blake Vampir Avcısı – Laurell K. Hamilton

‘’Canavarca bir eğlence’’ olarak nitelenen kitap paranormal ve korku edebiyatının önemli kitaplarından biridir. Bir avcının ava dönüşmesi ve kellesine konan 500.000 dolar. Daha da fenası bir kurtadam olan sevgilisi Richard ve Marcüs arasında gidip gelen dalgalanmalar. Pervasız ve cesur Anita ve etrafında peyda olan pek çok farklı karakterin bir aşklı, hırslı, kazanmalı şeytan oyunu.

12. Risk Mevsimi – Susan Hubbard

‘’Kanı susamışların savaşı’’ diye tanıtıyor kitap kendini. Gerilim ve pek çok bulmaca, bilmece içeren kitap yarı ölümlü yani insan, yarı vampir Ari’nin sırlı yolculuğunu anlatıyor. 22 yaşındaki Ari kendiyle ilgili karanlık yanlarını keşfederken tarikatların yeni güç yöntemleri de bir yandan bastırıyor. Ari’nin açığa çıkmak için fazla mücadele etmeyen sırrı, olayları tamamen başka yöne götürecek.