banner255
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
15 0
Çeyrek asır buluşması
Çeyrek asır buluşması
9 0
 
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
192 0
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
18 0
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
15 0
Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör
Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör
23 0
Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
31 0
banner82

En az bir müzik aletini kendinize dost edinin

banner27

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu kez çocuklar için sahnedeydi. Konseri çocukların arasında izleyen Cumhurbaşkanı Akıncı “En az bir müzik aletini kendinize dost edinin” diyerek nasihat verdi

banner262
En az bir müzik aletini kendinize dost edinin
banner215

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Milli Eğitim ve  Kültür Bakanlığı iş birliğiyle çocuklara yönelik düzenlenen, eğitim konserlerinin sonuncusu Gazimağusa’da dün gerçekleştirildi.

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan senfonik konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğt çocukların arasında izlediler.

Çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak kabul edilen, Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalının  sahnelendiği konserin  şefliğini Ali Hoca  anlatıcılığını Kıbrıslı Türk ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Hüseyin Köroğlu  yaptı. Başkemancı olarak da Nihat Ağdaç yer aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitim konseri sonunda orkestra ve  konseri izleyen çocuklarla birlikte özçekim gerçekleştirdi.

Çocuklara “Beğendiniz mi, böylesi programların yeniden yapılmasını istiyor musunuz” sorusuna “evet” yanıtı alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ”Bu güzel etkinliğin devamını ben de istiyorum” dedi.

Çocukların önlerinde uzun yıllar bulunduğunu ve hayatın daha ilk basamaklarında bulunduklarını söyleyen Cumhrubaşkanı Mustafa Akıncı,  “Hayat yolculuğunuzda  kültür ve sanatla haşır neşir bir yaşam sürmenizi temenni ediyorum” dedi.

 En az bir enstrümanı çalmanın önemine vurgu yapan Akıncı, “İçinizden bazıları  profesyonel sanatçı olursunuz.  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda size de yer var” dedi.

Akıncı,  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 3 yılda  bu hale geldiğini,  daha da ileriye gideceğini vurguladı.

Akıncı,  çocuklara “En az bir müzik aletini kendinize dost edinin. Ömür boyu size ihanet etmeyecek bir dost kazanacaksınız” tavsiyesinde bulundu.

Cumnurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kültür, sanat ve tiyatrodan uzak bir yaşamınız olmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.