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Eminağa’nın eserleri Girne’de sergileniyor

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Girne Belediyesi Sanat Galerisi, seramik sanatçısı Hasan Eminağa’nın sergi ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Eminağa’nın eserleri Girne’de sergileniyor
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Eminağa, yaptığı eserleri 17-20 Şubat tarihleri arasında 10.00-12.00 saatleri arasında galeride (Eski elektrik trafo binası) sergileyecek. Hasan Eminağa ayrıca 11.00 de seramik çalışması gerçekleştirecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke sanatçılarından Hasan Eminağa’nın yıllardır Kıbrıs’a özgü eserler yaptığını belirterek, kültür ve sanata katkıda bulunduğunu söyledi. 

Başkan Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin sanatçı Eminağa’nın atölye çalışmasına ve sergisine ev sahipliği yapmasının gururunu yaşadığını ifade etti. 

Seramik sanatçısı Hasan Eminağa da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin kente kazandırılmasıyla kültür ve sanat konularında sanatçılara önemli bir imkân doğduğunu söyledi. 
Hasan Eminağa, sergiyi gerçekleştirmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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