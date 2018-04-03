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EMAA’dan “Hayatın İçine Yerleşmek” sergisi

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Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA),“Hayatın İçine Yerleşmek” enstelasyon sergisi perşembe saat 18:30 da Pikadilli’de açılacak.

EMAA’dan “Hayatın İçine Yerleşmek” sergisi
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EMAA’da yapılan açıklama göre, sergide, 10 gün süren ve yarın sona erecek olan Selim Birsel tarafından yönetilen Enstelasyon denemeleri atölye çalışmasında ortaya çıkan ürünler yer alacak.

Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Dernekleri Destekleme Kurulu tarafından desteklenen proje, EMAA içindeki üyelerin çağdaş sanat formlarından biri olan enstelasyon/yerleştirme çalışmalarına yönelmeleri için imkan yaratmayı ve üyelere deneyim kazandırmayı hedefliyor.

Diğer yandan, sanat ve kültür etkinliklerinin sürekli Lefkoşa’da düzenlenmesine karşıt mekan ve odak noktası olarak Mağusa şehrinin ele alındığı, Projenin bir nevi, Mağusa şehrinin farklı bir tavırla okunması ve şehri sanat aracılığı ile yeniden tanımlama denemesi olarak açıklanmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Selim Birsel, Serap Kanay, Zehra Şonya, Fatoş Giritli, Eşref Gürermen, Hayal Gezer, Kemal B. Caymaz ve Selma Gürani’nin projede yer alarak Mağusa şehrini yeniden sanatsal anlamda keşfetmeye ve tanımlamaya çalışılacağı kaydedildi.

Perşembe günü açılacak sergi, 15 Nisan’a kadar 11:00-14:00 / 16:00-21:00 saatleri arasında izlenebilecek. 

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